Челябинская область решает квартирный вопрос медиков

Глава региона Алексей Текслер для своих подчиненных ввел новый формат работы — выездные заседания правительства. В отделенные территории выезжают министры и руководители профильных ведомств, чтобы встретиться с жителями, на месте разобрать возникающие вопросы. Сокращается бюрократическая траектория разбора проблем. В выездном формате работает и исполняющий обязанности министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин.

Об особенностях выездных совещаний и работе над новой областной программой по привлечению медиков в лечебные учреждения региона он рассказал слушателям радио «Комсомольская правда»-Челябинск» в программе «Тема дня».

РЕШИТЬ ВОПРОС БЕЗ ВОЛОКИТЫ

— Формат выездных совещаний чем хорош?

— Мы с заместителями часто бываем в городах и районах области, потому формат выездных правительства, которые ввел руководитель области, удобен. Мы будем продолжать работать в этом формате, ведь не только в Челябинской области, но по всей стране здравоохранение — это та отрасль, которая вызывает у населения множество вопросов и находится под пристальным вниманием. Формат выездного заседания доказал свою актуальность. Вскрываются застарелые проблемы, которые иногда мы считали решенными, а на самом деле, это не так. Или решены они не полностью. Все частные вопросы, задаваемые жителями Челябинской области, мы решаем индивидуально и оперативно. Такие поездки «открывают рану», и нам намного проще рану санировать, если выражаться медицинским языком.

Надеюсь, в поездки по региону Алексей Текслер будет приглашать нас и дальше. Потому что все последние годы российское здравоохранение находится в ритме постоянного реформирования, и непрекращающиеся перемены, конечно, вызывают у людей вопросы.

30 МИЛЛИАРДОВ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

— Челябинская область включилась в 12 национальных проектов, среди которых — «Здравоохранение». Есть стратегические цели, есть задачи — минимум. Какие срочные задачи стоят перед вашим министерством?

— Задачи можно разложить на две составляющие, потому что приоритеты, расставленные главой региона, нам понятны. Мы работаем по исполнению задач, поставленных нацпроектами. Напомню, что мы вошли во все существующие подпрограммы нацпроекта, и до 2024 года должны добиться всех поставленных целей. С учетом софинансирования со стороны федерального бюджета сумма, которую реализует по линии здравоохранения регион, солидная: 30 млрд руб — только со стороны федерального бюджета. Строительство, приобретение оборудования, подготовка специалистов — вот направления работы на ближайшие годы.

Поставленная задача — увеличение продолжительности жизни южноуральцев, так называемое активное долголетие, которое должно стать философией образа жизни жителей региона.

В Челябинской области реализуется шесть региональных программ в рамках национального проекта «Здравоохранение». И еще один нацпроект, в котором мы участвуем, — «Демография». Мы выполняем все индикативные показатели, поставленные перед нами.

Есть объективные причины, по которым у нас снижается численность населения, — «демографическая яма». Но эта проблема характерна для всей страны. Челябинская область, в этом смысле, не отличается от других регионов.

НЕХВАТКА — ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ

— Одна из проблем, звучащих на встречах Алексея Текслера с жителями и больших городов, и райцентров, — нехватка специалистов. Как вернуть доктора в государственное медучреждение? Чтобы по окончании вуза, например, он шел не в частную клинику, что, наверное, прекрасно, а в государственную, где пациентов больше.

— Часть решений этой задачи нужно принимать на уровне фведерации, но есть задачи и регионального масштаба. На федеральном уровне дано поручение главой государства Владимиром Путиным о проработке вопроса целевого распределения студентов-медиков. Для работодателей проще всего, когда есть «административный рычаг» — распределение, когда мы можем спокойно решать вопросы заполненности штатного расписание больниц и поликлиник.

Но жизнь несколько другая, и сейчас мы делаем определенные шаги по привлечению специалистов в территории, особенно отдаленные. И это опять общая для страны проблема, которую каждый регион решает по-своему. У нас в предыдущем периоде были сделаны определенные шаги, принесшие положительный результат. Для того, в первую очередь, создали базу для решения вопроса. Создана программа, по которой мы будем привлекать специалистов, с учетом по годам, с учетом возрастного ценза. Нам нужно привлечь не менее трех тысяч специалистов. Стоит задача решения привлечения среднего медицинского персонала — около тысячи специалистов.

Есть часть наработок, которые оценил и одобрил Алексей Леонидович Текслер, как по привлечению врачей, так и среднего медперсонала, и мы работу по этим программам продолжим. Сейчас по поручению главы региона Алексей Текслера готовится программа по приобретению жилья для врачей. Пока утрясается вся юридическая форма этого проекта, но предварительно скажу, что, скорее всего, появятся именные сертификаты для приобретения жилья на территории Челябинской области, без привязки к конкретной территории. Человек, отработав пять лет по договору с учредителем — минздравом Челябинской области, — сможет решить жилищный вопрос без привязки к какой-то территории. Быть может, он пожелает остаться там, где работал. Это принципиальное решение, озвученное главой региона.

Над программой работаем вместе с экспертами минстроя, минэконома, юридической службы правительства Челябинской области.

В отдаленных уголках Челябинской области не хватает медиков. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения региона.

— Еще одна важная составляющая медицинского работника — это карьерная траектория, тоже заложенная в разрабатываемую программу.

— Да. О ясных карьерных перспективах тоже говорил глава Челябинской области Алексей Текслер. Отработав пять лет, специалист может переехать, чтобы устроиться в другую клинику. Если условия выполнены, человек полностью свободен. Стоимость жилищного сертификата будет, скорее всего, привязана к средней стоимости квадратного метра в Челябинской области, с расчетом на членов его семьи. С учетом заложенной суммы, может, привлекая какие-то еще средства, он может решить свой жилищный вопрос даже и в Челябинске. А если участник программы едет в глубинку по программе «Земский доктор» или «Земский фельдшер», то положенные по программам миллион рублей и пятьсот тысяч рублей соответственно никуда не денутся.

Но, повторюсь, для этого участник программы должен отработать в течение пяти лет в том месте, куда мы его привлечем как специалиста.