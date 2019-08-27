В Челябинской области появились новые категории льготников

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер озвучил законодательную инициативу о том, что дети погибших участников Отечества в Челябинской области начнут получать ежемесячную денежную выплату.

Об этой и других формах социальной поддержки слушателям радио «Комсомольская правда» — Челябинск» рассказал Александр Гусев, начальник управления социального обслуживания министерства социальных отношений Челябинской области.

ПОМОЧЬ ЛИШЕННЫМ ДЕТСТВА

— В разрезе новаций, предложенных главой региона, что изменится в материальной поддержке наших уважаемых пенсионеров?

— Главой области озвучен ряд законодательных инициатив, направленных на материальную поддержку пожилых южноуральцев. Речь идет об увеличении ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла с 270 руб до 1600 руб.

Кроме того, лица из числа категории «Дети погибших защитников Отечества» будут получать 500 руб ежемесячно, вне зависимости от имеющегося другого льготного статуса.

— А как было раньше?

— До этого такая мера социальной поддержки была предусмотрена только для граждан, которые не имели другого льготного статуса. Сейчас все 29 тысяч человек, жителей Челябинской области, имеющий данный статус или нет, будут получать 500 руб ежемесячно.

— Цена вопроса — порядка 200 млн руб из областного бюджета. Вот как высказался глава региона по этому вопросу: «На мой взгляд, это было нарушением принципа справедливости, мы эту ситуацию исправим, в ближайшее время внесем изменения в областное законодательство. Это наш долг перед поколением, испытавших на себе все тяготы войны». Речь — о детях погибших защитников Отечества, действительно лишенных детства.

— Законопроект внесен на рассмотрение депутатов Законодательного Собрания, решения ждем в августе.

Кроме того, это не все законодательные инициативы главы региона. Принято решение об увеличении размера выплат ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны на текущий и капитальный ремонт жилья и газификацию домовладений. Выплаты на текущий ремонт квартиры увеличены с 15 тыс руб до 40 тыс руб. Выплаты на текущий ремонт жилого дома будут увеличены с 25 тыс руб до 60 тыс руб. Выплаты на газификацию с установкой внутридомового оборудования вырастут в четыре раза — с 25 тыс руб до 100 тыс руб. Выплаты на капитальный ремонт жилого дома будут увеличены до 107 тыс руб.

Кроме того, главой региона дано поручение о подготовке законопроекта, и такой законопроект уже подготовлен, о бесплатном предоставлении социальных услуг в полустационарной форме ветеранам Великой Отечественной войны всем категориям ветеранов, вне зависимости от уровня дохода.

ПОМОЩЬ В ПОКУПКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ

— Полустационарная форма — это отделение дневного пребывания?

— Да, и эту форму заботы очень любят наши ветераны.

Кроме того, по поручению Алексей Теклера подготовлен законопроект о включении в перечень граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки в связи с переходом региона на цифровое ТВ двух дополнительных категорий ветеранов — тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, а так же детей погибших защитников Отечества. Напомню, что 14 октября аналоговое ТВ-вещание в Челябинской области будет отключен.

Поэтому сейчас все категории ветеранов Великой Отечественной войны, а так же дети погибших защитников Отечества будут иметь право, вне зависимости от своих доходов, на возмещение расходов по приобретению и установке оборудования или спутникового ТВ, если они проживают в отдаленных территориях (6,5 тыс руб), или на приобретение цифровой приставки и приемной антенны (1 тыс руб).

Кроме того, увеличен размер доходов семьи, которая может получить такую меру социальной поддержки с одного прожиточного минимума до полутора прожиточных минимумов.

— Новаций много, и все они ложатся на областной бюджет. Какова общая сумма, требуемая на их обеспечение?

— Если говорить про цифровое ТВ, то в бюджете Челябинской области на этот год запланировано 299 млн руб. Пока израсходовано около 1,2 млн руб.

Средств и на другие меры социальной поддержки достаточно.

ВСЕ БУМАГИ СОБЕРУТ ЧИНОВНИКИ

— Нужно ли получателям предоставлять документы в органы соцзащиты?

— Если речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны, то мы дали поручения управлениям социальной защиты городских округов и муниципальных районов в инициативном порядке самим прийти к ветерану. Например, при подключении оборудования для цифрового ТВ привлечь волонтеров. По другим мерам социальной поддержки тоже стараемся получить все документы в рамках межведомственного взаимодействия, без участия гражданина.

— Еще одна важная инициатива касается выплаты ко Дню пожилого человека…

— Да. Отличная инициатива главы региона Алексея Текслера положительно воспринята пожилыми нашими землячками. Данный вид пособия выплачивается со 2 августа, и его получили более 870 тысяч южноуральцев. Всего получателей 911 тысяч человек. Размер пособия — 700 рублей, люди получают его вместе с пенсией.

Данный вид помощи мы будем выплачивать до 1 ноября. Это средства областного бюджета — почти 700 млн рублей.