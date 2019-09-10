ВИА «Самоцветы» приглашают челябинцев на концерт

Группа «Самоцветы» под руководством Юрия Маликова начала успешно выступать в середине 90-х. Созданная концертная программа органично сочетает в себе необычайно бережную трактовку знаменитых «самоцветовских» хитов с яркими вокальными и актерскими работами ЕЛЕНЫ ПРЕСНЯКОВОЙ, АЛЕКСАНДРА НЕФЕДОВА, ОЛЕГА СЛЕПЦОВА и талантливыми аранжировками ГЕОРГИЯ ВЛАСЕНКО. Наряду с этим, группа продолжила работу над новыми произведениями, создав несколько композиций в лучших традициях жанра, таких как «Прошлогодние глаза», «Рэгтайм на Титанике», «Снег Рождества», в чем большая заслуга Владимира Петровича Преснякова.

Список песен коллектива постоянно пополняется новыми хитами и дуэтами со звездами не только Российской, но и зарубежной эстрады. Так в репертуаре появилось поппури с группой Boney M. и знаменитая песня с Tony Esposito «Kalimba De Luna». Записаны такие ретро хиты как «Арго», «Люди встречаются», «Желтые листья», «Подмосковье», «Добрые приметы». Эти песни обрели новое звучание в неповторимом сочетании всем известных шлягеров и чудесного вокала группы Самоцветы.

ГРУППА «САМОЦВЕТЫ» — ЭТО:

ЕЛЕНА ПРЕСНЯКОВА

Заслуженная артистка России. Солистка коллектива с конца 1975 года и по настоящее время. До «Самоцветов» имела большой опыт работы на эстраде, выступая в различных ансамблях, начиная от коллектива известной певицы Гюли Чохели до созданного Владимиром Пресняковым ВИА «О чем поют гитары», на концерте которого, в городе Одесса Юрий Маликов впервые увидел талантливую музыкальную семью, сделав в дальнейшем им творческое предложение, от которого они не смогли отказаться — перейти в ансамбль «Самоцветы».

АЛЕКСАНДР НЕФЕДОВ

Пришел в «Самоцветы» из ВИА «Поют гитары» в 1980 г. в качестве вокалиста. Обладая хорошими музыкальными способностями, играет на ритм-гитаре и на ударных инструментах. В 2007 году Александр Нефедов выпустил сольный альбом «Остановившись на миг», в который вошли песни, записанные артистом в разные годы его творчества.

ОЛЕГ СЛЕПЦОВ

В «Самоцветах» с 1981 года. Обладая прекрасными музыкальными способностями (окончил музыкальное училище при Московской консерватории им. П.И.Чайковского по классу фортепиано), является великолепным шоу-меном, сочетая вокальное и хореографическое мастерство, демонстрируя яркие сценические образы.

ГЕОРГИЙ ВЛАСЕНКО

Выпускник Харьковской консерватории по классу хорового дирижирования. Работал в различных популярных эстрадных коллективах СССР, в том числе и в группе Стаса Намина, музыкальным руководителем ансамбля известного исполнителя Михаила Муромова и других.

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Дворец культуры железнодорожников, 19 октября 19:00