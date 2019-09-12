Каким детям в Челябинске разрешили не ставить прививки Манту

Очередная мать из Челябинска затеяла борьбу с системой и не желает ставить ребенку пробу Манту. Девочку уже зачислили в дошкольное учреждение, но ей запретили посещать группу из-за нежелания мамы.

Свою позицию женщина отстаивает активно. Наталья подала жалобы в семь челябинских ведомств: от Роспотребнадзора до прокуратуры. В заявлениях не привела медицинского аргумента: почему девочке нельзя ставить Манту. Ее позиция такова:

— Мы прошли медкомиссию перед садиком: моя дочь абсолютно здорова. От Манту мы отказались. И идти за справкой к фтизиатру не собираемся. Это ущемляет конституционное право ребенка на образование, — заявляет Наталья. — Если прокуратура нам не поможет, буду писать в Общественную палату России, в администрацию президента…

С МЕДОТВОДОМ В САДИК И В ШКОЛУ МОЖНО

По словам медиков, бывают случаи, когда ребят допускают в детские коллективы и без Манту. Правда, только на время и по причине медотвода.

Манту не делают, если:

— у ребенка острая стадия заболевания;

— обострилась хроническая болезнь;

— есть проявления кожных заболеваний;

— обострилась аллергия;

— в группе или в классе объявлен карантин, то есть ребенок может заболеть в любую минуту;

— у ребенка диагноз «эпилепсия» (решение о постановке Манту в этом случае должен принимать лечащий врач).

— Если есть медотвод, то садик и школа не должны ограничивать посещение детского коллектива. Ребенок сделает пробу, когда позволит здоровье, — заверила КП-Челябинск главный детский фтизиатр Челябинской области Надежда Медведева.

ТРИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕСТА НА ВЫБОР

— Если родители не разрешают делать пробу по личным мотивам, ребенок должен принести справку от фтизиатра, что не болеет туберкулезом. Иначе в садик и в школу его не пустят вполне законно, — добавляет Надежда Медведева.

Сейчас в Челябинске практикуют три альтернативных способа оценки здоровья. Можно выбрать любой.

1. Диаскинтест. Эта такая же «пуговка» на предплечье, но другого состава. Если Манту может дать ложноположительную реакцию при аллергии, после прививки БЦЖ, при недомогании ребенка, то Диаскинтест реагирует только на наличие туберкулезных палочек в организме.

Диаскинтест бесплатный, но его поводят с 8 лет. В более раннем возрасте только по особому разрешению фтизиатра.

2. Обзорный рентген грудной клетки. Так как чаще всего туберкулез гнездится в легких, обзорный снимок помогает найти очаги поражения. Важно понимать, что это не флюорография, а именно рентген, и его можно делать с первых месяцев жизни. Проводят рентген бесплатно.

3. Тест T-SPOT.TB. Это анализ крови из вены. Делается только платно. На базе туберкулезного диспансера анализ стоит 5600 рублей.

— Фтизиатр не может определить здоровье ребенка на глазок, поэтому маме придется выбрать один из трех методов. Без анализа справку не получить. Заболеваемость туберкулезом среди детей в Челябинской области в два раза ниже, чем по России. Но Каждый год мы выявляем примерно 30 больных детей. В благополучных семьях дети тоже болеют, — говорит Надежда Медведева.

СУДИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛИ

По словам Надежды Медведевой, санитарные правила всегда запрещали допускать необследованных детей в детские коллективы. Однако раньше медики шли на поводу у мам-отказников. Но с 2013-го года запрет используют беспрекословно.

— Верховный суд России дал четкое разъяснение: упрямство медиков не нарушает конституционные права детей на образование и на здоровье. Допускать в детские коллективы необследованных детей запрещено, — рассказала Надежда Медведева. — Матери часто жалуются по разным инстанциям. А в суд сейчас обращаются редко. Раньше были десятки исков, а в этом году всего один. И этот суд закончился не в пользу мамы.

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