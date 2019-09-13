В Челябинске пройдет акция против «геноцида россиян»

Каждый год в России официально делается миллион абортов! По другим данным, до трех миллионов. Это население огромного города...

Аборты. Имеем ли мы на них моральное право? О том, почему необходимо спасать не рожденных младенцев и отговаривать женщин от абортов, мы говорили на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM).

В студии — представители общероссийского движения «За жизнь»: социальный работник Ольга Зотова и педагог-психолог Любовь Иванова.

В Челябинске они организуют пикет в рамках всероссийской акции «Они могли бы пойти в школу…».

Пикеты пройдут:

14 сентября с 14:00 до 16:00 в парке Гагарина.

21 сентября — в Ленинском районе в сквере Семьи

Аборты. Имеем ли мы на них моральное право? 00:00 00:00

— Какие аргументы вы приводите, отговаривая женщину сделать аборт?

В разговор вступает педагог-психолог Любовь Иванова:

— Это индивидуальная работа. Мы беседуем о том, что ее беспокоит. Мы пытаемся помочь ей, найти в себе силы поговорить с близкими, которые часто настаивают на аборте. Как правило, сама женщина находится в пограничном состоянии: ее также легко склонить на аборт, как и убедить, что это жизнь, которую нужно сохранить. В итоге она уже принимает решение осознанно.

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Кстати, если женщине тяжело, то можно временно оставить ребенка в детском доме, не отказываясь от него. И даже навещать его по выходным. Главное — не убивать.

— Как правило, на аборт идут молодые девушки?

— На моей практике, чаще всего это семейные пары.

ПЛОДИТЬ НИЩЕТУ?

— Один из частых аргументов за аборт: не хотелось бы плодить нищету. Что вы говорите, когда слышите такое?

— Ни один ребенок, который сохранился после наших бесед, не голодал. Не ходил раздетый, разутый, голодный. Мы помогаем продуктами, поддерживаем не только психологически, но и материально. Если ей негде жить, помогает центр «Берег».

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— Как получить помощь?

— Женщин направляет к нам врач-гинеколог. Она идет в центр по записи. Два раза в неделю мы проводим консультации. Безработным предлагаем обучение. Сейчас идет обучение женщин на курсах парикмахера и мастера ногтевого сервиса.

— Когда смотришь на пособия для детей, а особенно для детей-инвалидов, плакать хочется.

— А как во время войны? Люди рожали и не ждали помощи от государства.

— Война — это совсем другое.

— Гибнут младенцы в утробе — самые беззащитные, которых мы должны защищать. Мы — взрослые сильные люди должны защищать беззащитных. А не убивать!

— Как вы относитесь к теме сексуального просвещения и бесплатной контрацепции, чтобы потом не приходилось отговаривать женщину от аборта?

— В системе просвещения, профилактики есть несколько направлений. Первичная профилактика для подростков. И другое — вторичная и третичная профилактика, для тех, кто ведут половую жизнь.

Звонок в студию:

— Матерям-одиночкам нужно выплачивать хотя бы 20 тысяч рублей в месяц. И это когда у человека есть своя квартира, а не съемная. У нас нет яслей, детсадов до 3 лет. После полутора лет мать получает 50 рублей в месяц на ребенка! Сидеть дома до трех лет?! Как ей работать, как жить?

Акция против абортов, в память о нерожденых детях в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отвечает Ольга Зотова:

— Таким женщинам мы помогаем разными способами. А еще такие женщины подключают все свои ресурсы: бабушек, дедушек. Всем миром поднимают ребенка.

— Жесткие законы или ограничения на аборты все чаще принимаются в США. А что в России, будут ли ограничивать аборты со временем?

— Если чаще будут такие передачи, как ваша, и мы чаще будем говорить, что в животике мамы сердце ребеночка бьется уже на седьмой неделе, то никакие законы не будут нужны. Люди сами не захотят убивать своих детей.

Звонок от радиослушателя:

— Принцип развала любого государства: не рожать детей, не платить налоги и не хранить деньги в банке. У нас в стране катастрофа демографическая. Работать некому. Но запрещать женщинам делать аборт — это ненормально. Сама женщина решает: рожать или не рожать. Как бы государство не было заинтересовано, решать женщине.

— А как же мужчины? Они тут не при чем?

— Он имеет право голоса, но не право решения, — считает радиослушатель. — Право рожать или не рожать — у женщины.

— Женщине нужна опора и поддержка. Иногда мужчина против. Но потом одумается и… Что-либо делать уже поздно. И от этого рушатся семьи, — говорит Ольга Зотова.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

— Когда мы консультируем женщин, раздаем брошюрки с телефоном: 8-800-100-48-77. Это анонимно и бесплатно. Любой может обратиться, и его направят. Мы организовали консультирование на местном уровне. Нас можно найти в Интернете по аббревиатуре «С.П.А.С.консультирование»

Участники масштабной акции "Битва за жизнь" на Суворовской площади.Фото: Михаил ФРОЛОВ

СМЫСЛ АКЦИИ

— Акция «Они могли бы пойти в школу…» заключается в том, чтобы проинформировать челябинцев о том количестве деток, которые могли бы пойти в школу, но не пошли, потому что их мамы побоялись и не дали им жизнь, — начинает разговор Ольга Зотова.

— На акции будут выставлены ботиночки по количеству целого класса…

— Мы обычно выставляем детскую обувь и листочки, на которых написано: «Я мог бы стать врачом!», «Скрипачем!», «Актером!», «Металлургом!». За 2018 год мы провели 444 беседы, сохранили 260 младенцев, за этот год сохраненных деток уже 300.

— Это не жестоко с вашей стороны по отношению к родителям, которые будут проходить мимо и видеть все это?

— В первую очередь, это информирование людей о том, что могло бы быть: дети могли бы пойти в школу.

А вы как считаете, имеет женщина право на аборт или нет?

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