2019-09-14T19:10:43+03:00
Общество

«Мам, а что такое импотенция?»: насколько законна реклама в лифте и как от нее избавиться

Сколько «зарабатывает» на рекламе ваш лифт
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Реклама преследует челябинцев даже в лифтахРеклама преследует челябинцев даже в лифтахФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

«Мам, а что такое им-по-тен-ция?», «Мам, а почему тетя в купальнике?». Жительница Челябинска Анна вынуждена отвечать на вопросы своей любознательной дочки при каждой поездки в лифте, на стенах которого то и дело появляются новые шедевры маркетинга. Пока до 9 этажа поднимаешься, все изучишь.

— Долго рекламировался пивбар, обещавший третью кружку в подарок. Потом появилась реклама с тремя бабами в стиле кабаре с перьями на головах, — рассказала Анна.

А в подъезде челябинки Татьяны наконец-то заменили кабину лифта. Старую, изрисованную, было не жалко, да и лампочка светила кое-как — все равно ничего не видно. Новенькую же портить не хотелось.

— Стекла рекламных щитов быстро приходят в отвратительное состояние: они становятся мутными, их корябают ключами. У нас была неаккуратная рамка, я об острый угол порвала плащ! Новый плащ! Позвонила в рекламное агентство. Прислали «специалиста», который кривые углы просто сжал пассатижами, — возмущается Татьяна.

Лифт является собственностью жителей дома и челябинка решила спасти новую кабину от засилья рекламы. Но в управляющей компании ответили, что решение было принято на общедомовом собрании и вообще это дополнительная копеечка на нужды дома. Кроме того, пообещали, что конструкции прикрепят на двухсторонний скотч, а не на саморезы.

— В итоге рекламный щит нам сделали, хоть и в самую последнюю очередь и всего один (а не два, как было раньше). Мне не предлагали ничего подписать. Как я узнаю, сколько мы заработали? Куда эти деньги пойдут? — возмущается Татьяна.

СПАСЕНИЕ ЛИФТА — ДЕЛО РУК САМИХ ЖИЛЬЦОВ

Управляющие компании отмечают, что решения о размещении рекламы в лифтах действительно принимаются на общем собрании. Причем, проголосовать за должно не менее 2/3 жителей. Поэтому управляющее компании просят горожан принимать активное участие в управлении домом.

— Реклама в лифтах — отдельная статья доходов, порядок расходования которой строго определяется. Например, на скопленные средства можно смонтировать видеонаблюдение. Можно потратить их и на ремонт, если есть соответствующее решение, — рассказала заместитель руководителя группы управляющих компаний F5 Марина Левина. — Недавно в наше управление перешли несколько домов, жители которых пожаловались на рекламу в лифтах. Оказалось, что не было общего решения. Мы просто расторгли договор с рекламным агентством.

Но, если вы — единственный ненавистник рекламы, то, придется смириться с демократическими принципами.

— Решение общего собрания обязательно для исполнения всем собственникам. Это как с выборами: кандидат, который набрал больше голосов, становится президентом и законы, которые он принимает обязательны для исполнения. Даже если вы проголосовали за другого,- отмечает Марина Левина.

ВАНДАЛЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Мы решили узнать, сколько стоит размещение рекламы в лифтах, и позвонили по указанному номеру агентства под видом потенциального рекламодателя. Всего у этой компании более 3000 лифтов в Челябинске и Копейске. Нас заверили, что со всеми управляющими компаниями есть договоры, которые подписывали еще лет 10 назад.

Самый дешевый рекламный модуль формата А8 стоит 15 рублей за штуку, самый большой — А4 — 180 руб. То есть размещение рекламы самого большого размера во всех лифтах, обойдется в полмиллиона рублей. Всего на одном стенде таких 8 штук.

На каждом стенде можно разметить 8 макетов А4. Итого около 1440 руб. Как удалось выяснить журналисту КП-Челябинск, из этой суммы ваш лифт «зарабатывает» 100-300 руб.

В рекламном агентстве признаются, что бывают случаи вандализма: то хулиганы испачкают, что недовольные жители вырвут, то «плюшкины» стекло утащат.

— В договоре у нас прописано, что вандализм составляет 7% от количества стендов. Бывает, что ломают недовольные бабушки или дедушки, которых достала реклама по телевизору или в почтовых ящиках. В основном воруют стекла — для теплиц. Они не горят, не трескаются, — уточнил менеджер. — В основном ломают в Ленинском, на ЧТЗ. На ЧМЗ прекратилось. Всплеск вандализма был в августе, когда шла предвыборная компания — тут мы за голову схватились.

КСТАТИ

В управляющей компании рассказали, что жители дома могут заработать не только на лифтах. Например, брать деньги с провайдеров за размещение сетей в подъезде или установку на крышах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Пошла сильней»: Камила Валиева объяснила свое падение на Гран-при в Челябинске
Двухэтажный коттедж сгорел в садовом товариществе Челябинска
Несмотря на падение, Камила Валиева выиграла Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Челябинске
Камила Валиева выступит последней из участниц произвольной программы на Гран-при в Челябинске
Дэвис и Смолкин поделились планами на вечер в Челябинске
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина опровергла слова о покупке стадиона после продажи президентского BMW
Пять человек и кошка собрали 27 мешков мусора на озере в Челябинской области
Фигуристы на Гран-при в Челябинске рассказали о судьбе мягких игрушек, которые зрители бросают на лед
Жители Челябинска собрали 100 тысяч рублей, чтобы сделать стильную локацию в депрессивном районе
Зрители авиашоу «Стрижи» в Челябинске остались без интернета и телефонной связи
«Трактор» в Китае переиграл «Куньлунь Ред Стар» 2:1
До слез: Дэвис и Смолкин стали вторыми на Гран-при в Челябинске
Жителей Магнитогорска просят помочь установить личность погибшего в ДТП мужчины
В Магнитогорске садовод держит собак взаперти без еды и воды
Жаркие выходные в Челябинске сменятся холодом и дождями
На авиашоу «Стрижи» в Челябинске приехали 14 тысяч человек
В Челябинске появилась первая выделенная полоса для общественного транспорта
Задача — увеличить зарплату жителей Челябинской области: что обсуждают на конференции Союза промышленников и предпринимателей
Праздник демона: Челябинская епархия выступила против Фестиваля красок
Из-за авиашоу «Стрижей» Челябинск сковали жесткие пробки
Жители Челябинской области нашли гигантские грибы: каждый размером с зонт
Во всем Миассе отключили горячую воду
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
В Челябинске на Алом поле появилась площадка для выгула собак
В Челябинске по улице Артиллерийской на 12 дней ограничили движение
В Челябинске прошел подводный субботник