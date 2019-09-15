«Мам, а что такое импотенция?»: насколько законна реклама в лифте и как от нее избавиться

«Мам, а что такое им-по-тен-ция?», «Мам, а почему тетя в купальнике?». Жительница Челябинска Анна вынуждена отвечать на вопросы своей любознательной дочки при каждой поездки в лифте, на стенах которого то и дело появляются новые шедевры маркетинга. Пока до 9 этажа поднимаешься, все изучишь.

— Долго рекламировался пивбар, обещавший третью кружку в подарок. Потом появилась реклама с тремя бабами в стиле кабаре с перьями на головах, — рассказала Анна.

А в подъезде челябинки Татьяны наконец-то заменили кабину лифта. Старую, изрисованную, было не жалко, да и лампочка светила кое-как — все равно ничего не видно. Новенькую же портить не хотелось.

— Стекла рекламных щитов быстро приходят в отвратительное состояние: они становятся мутными, их корябают ключами. У нас была неаккуратная рамка, я об острый угол порвала плащ! Новый плащ! Позвонила в рекламное агентство. Прислали «специалиста», который кривые углы просто сжал пассатижами, — возмущается Татьяна.

Лифт является собственностью жителей дома и челябинка решила спасти новую кабину от засилья рекламы. Но в управляющей компании ответили, что решение было принято на общедомовом собрании и вообще это дополнительная копеечка на нужды дома. Кроме того, пообещали, что конструкции прикрепят на двухсторонний скотч, а не на саморезы.

— В итоге рекламный щит нам сделали, хоть и в самую последнюю очередь и всего один (а не два, как было раньше). Мне не предлагали ничего подписать. Как я узнаю, сколько мы заработали? Куда эти деньги пойдут? — возмущается Татьяна.

СПАСЕНИЕ ЛИФТА — ДЕЛО РУК САМИХ ЖИЛЬЦОВ

Управляющие компании отмечают, что решения о размещении рекламы в лифтах действительно принимаются на общем собрании. Причем, проголосовать за должно не менее 2/3 жителей. Поэтому управляющее компании просят горожан принимать активное участие в управлении домом.

— Реклама в лифтах — отдельная статья доходов, порядок расходования которой строго определяется. Например, на скопленные средства можно смонтировать видеонаблюдение. Можно потратить их и на ремонт, если есть соответствующее решение, — рассказала заместитель руководителя группы управляющих компаний F5 Марина Левина. — Недавно в наше управление перешли несколько домов, жители которых пожаловались на рекламу в лифтах. Оказалось, что не было общего решения. Мы просто расторгли договор с рекламным агентством.

Но, если вы — единственный ненавистник рекламы, то, придется смириться с демократическими принципами.

— Решение общего собрания обязательно для исполнения всем собственникам. Это как с выборами: кандидат, который набрал больше голосов, становится президентом и законы, которые он принимает обязательны для исполнения. Даже если вы проголосовали за другого,- отмечает Марина Левина.

ВАНДАЛЫ АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ

Мы решили узнать, сколько стоит размещение рекламы в лифтах, и позвонили по указанному номеру агентства под видом потенциального рекламодателя. Всего у этой компании более 3000 лифтов в Челябинске и Копейске. Нас заверили, что со всеми управляющими компаниями есть договоры, которые подписывали еще лет 10 назад.

Самый дешевый рекламный модуль формата А8 стоит 15 рублей за штуку, самый большой — А4 — 180 руб. То есть размещение рекламы самого большого размера во всех лифтах, обойдется в полмиллиона рублей. Всего на одном стенде таких 8 штук.

На каждом стенде можно разметить 8 макетов А4. Итого около 1440 руб. Как удалось выяснить журналисту КП-Челябинск, из этой суммы ваш лифт «зарабатывает» 100-300 руб.

В рекламном агентстве признаются, что бывают случаи вандализма: то хулиганы испачкают, что недовольные жители вырвут, то «плюшкины» стекло утащат.

— В договоре у нас прописано, что вандализм составляет 7% от количества стендов. Бывает, что ломают недовольные бабушки или дедушки, которых достала реклама по телевизору или в почтовых ящиках. В основном воруют стекла — для теплиц. Они не горят, не трескаются, — уточнил менеджер. — В основном ломают в Ленинском, на ЧТЗ. На ЧМЗ прекратилось. Всплеск вандализма был в августе, когда шла предвыборная компания — тут мы за голову схватились.

КСТАТИ

В управляющей компании рассказали, что жители дома могут заработать не только на лифтах. Например, брать деньги с провайдеров за размещение сетей в подъезде или установку на крышах.