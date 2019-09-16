2019-09-19T09:28:48+03:00
Здоровье

Как сохранить здоровые зубы при беременности и после родов

На вопросы читателей отвечает врач-стоматолог
Поделиться:
Как сохранить здоровые зубы при беременности и после родовКак сохранить здоровые зубы при беременности и после родов
Изменить размер текста:

Как сохранить зубы во время беременности и после рождения ребенка? Этот вопрос актуален для каждой будущей мамы. К сожалению, миф о том, что во время беременности не стоит посещать стоматолога, оборачивается серьезными проблемами и даже потерей зубов. Так можно или нет лечить зубы, находясь в интересном положении. Есть ли противопоказания к анестезии? И разрешена ли она при грудном вскармливании?

На эти и другие вопросы читателей готова ответить главный врач клиники «Зубной стандарт» Елена Коновалова.

Елена Коновалова, главный врач клиники «Зубной стандарт».

Елена Коновалова, главный врач клиники «Зубной стандарт».

Кстати, на нашем сайте стартовало стоматологическое реалити «Зубной стандарт». Вместе с героями вы узнаете, как сохранить здоровье зубов, вернуть утраченные зубы и сделать свою улыбку ослепительной. В первой серии проекта смотрите, как беременная героиня оказалась в кресле стоматолога.

Смотрите и не стесняйтесь задавать свои вопросы.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» это современные цифровые стоматологические технологии по доступным ценам для всей семьи.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт» — это привлекательные акции на все виды стоматологических услуг.

«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии.

Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

г. Челябинск,

ул. Коммуны, 87, 5 этаж;

ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;

телефон: (351) 242-03-03, 265-30-30;

Zubnoystandart.ru

ВКонтакте

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Работают три скорые и полиция»: в Челябинске на остановке столкнулись две легковушки и микроавтобус
В Челябинской области пенсионер на легковушке залетел под грузовик
Паре из Челябинска приписали лишних 60 тысяч при оформлении кредита на машину
Энергетики рассказали, почему встали трамваи и потухли светофоры в Челябинске
Ректор ЮУрГУ вошел в генсовет IMEKO
В Челябинске подросток перед смертью отправил другу видео с попыткой суицида
Эко-квест «ЗаБОР» в Челябинске перенесли на 12 октября
Банк России проводит день открытых дверей в Челябинске
В Челябинске рекультивация свалки подорожала на миллиард
Нейросеть проанализировала образ известных политиков Челябинской области
Под Челябинском подростки чуть было не пустили под откос грузовой поезд
В Челябинске прозвучит орган, в честь погибших при взрыве жилого дома в Магнитогорске
В ветприемнике Челябинска, где жестоко убили пса, могут установить видеонаблюдение
В Челябинске в центре срезают заборы вдоль газонов
Разбившего Rolls-Royce Аристова рабочего из Челябинска могут признать банкротом до конца этого дня
В Челябинской области оправдали начальника ГИБДД, которого подчиненный обвинил в подлоге
В Челябинской области нашли иномарку с привязанным к ней трупом
«Блогер» устроил дебош в самолете из Челябинска в Симферополь
Менеджер «Гранд-Турс», кинувшая десятки туристов в Челябинске, вышла на связь с пострадавшими