Как сохранить здоровые зубы при беременности и после родов

Как сохранить зубы во время беременности и после рождения ребенка? Этот вопрос актуален для каждой будущей мамы. К сожалению, миф о том, что во время беременности не стоит посещать стоматолога, оборачивается серьезными проблемами и даже потерей зубов. Так можно или нет лечить зубы, находясь в интересном положении. Есть ли противопоказания к анестезии? И разрешена ли она при грудном вскармливании?

На эти и другие вопросы читателей готова ответить главный врач клиники «Зубной стандарт» Елена Коновалова.

Елена Коновалова, главный врач клиники «Зубной стандарт».

Кстати, на нашем сайте стартовало стоматологическое реалити «Зубной стандарт». Вместе с героями вы узнаете, как сохранить здоровье зубов, вернуть утраченные зубы и сделать свою улыбку ослепительной. В первой серии проекта смотрите, как беременная героиня оказалась в кресле стоматолога.

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Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»

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