Алексей Текслер встретился с крупнейшими работодателями Челябинской области

В выступлении Алексей Текслер обозначил перед промышленниками региона основные направления в работе областного правительства на ближайшее время.

— Формируется новая система управления регионом. Одним из ее элементов станет областное министерство промышленности, создание которого я анонсировал на нашей предыдущей встрече (в конце мая), — сказал Текслер. — Главная задача созданного министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области — системно и целенаправленно работать с промышленниками.

Приоритет губернатора — развитие внутриобластной кооперации.

— Для многих предприятий Южного Урала кооперационные связи — важное условие успешной работы. Кооперация — это не самоизоляция, наша задача — максимально встроить предприятия региона в крупные системные производственные циклы. Это позволит равномерно обеспечить загрузку производственных мощностей, максимально использовать свои компетенции, увеличить количество «умных» рабочих мест и повысить региональную конкурентоспособность, — пояснил руководитель региона.

Координацией развития нового направления займется по поручению Текслера минпром. Рассматривается возможность создания инструмента для оперативного обмена информацией между предприятиями — Автоматизированной информационной системы развития промышленности Челябинской области (АИСРП). Пользоваться АИСРП участники смогут бесплатно.

Руководитель области поручил решить задачу закрепления в регионе молодых специалистов рабочих специальностей.

— Для этого нужны не только качественная социальная инфраструктура и экология, но и высокооплачиваемые высокопроизводительные рабочие места. В этом плане, считаю, нужно объединить возможности региональной системы среднего специального образования и промышленных предприятий на территории области, − поставил задачу Алексей Текслер.

Также на заседании шла речь о том, что область активно участвует в федеральном проекте «Чистый воздух». Согласно Указу Президента РФ объем выбросов в Челябинске и Магнитогорске предстоит уменьшить не менее чем на 20% до 2024 г.

— В мероприятиях участвуют 16 предприятий, относящихся к крупным эмитентам. Один из главных инструментов проекта — четырехсторонние Соглашения с участием двух федеральных органов (Минприроды России и Росприроднадзор). На сегодня такие соглашения заключены по одиннадцати предприятиям, − отметил глава региона.