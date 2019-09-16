2019-09-16T13:19:56+03:00
Общество

Алексей Текслер рассказал федеральному каналу о работе в Instagram, маршрутках и выборах

Избранный глава Челябинской области дал интервью ведущему программы «Вести в субботу»
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Алексей Текслер и Сергей Брилев. Фото: vesti.ruАлексей Текслер и Сергей Брилев. Фото: vesti.ru
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Столичный журналист Сергей Брилев прибыл в Челябинскую область для большого разговора с Алексеем Текслером. Говорили про зашкаливающие эмоции жителей Златоуста, которые требовали отставки главы города на встрече с Алексеем Тескелером. Глава региона тогда предложил Жилину уйти с поста. Жилин заартачился, но позже сложил полномочия.

На аккаунт Текслера в Инстаграм подписано 127 тысяч человек.

— Это элемент прямой и обратной связи. Мои первые поездки формировались, исходя из информации, которую я получал из комментариев в Instagram, — говорит глава региона.

Еще одна тема — реформа общественного транспорта. Засилье маршруток, в основном, нелегальных, — вот сегодняшняя ситуация в городе.

— В них до сих пор собирают наличные деньги. Эти маршрутные такси практически не платят налоги, — рассказал Текслер. — А если и платят, то непонятно, где. И автобусам, и маршруткам найдется место — и муниципальным, и частным. Главное — упорядочить маршруты. Нужно сделать их современными, чтобы сократить выхлопы.

Доволен ли глава региона итогом выборов?

— Доволен, в первую очередь, явкой — более 45%. Это рекордная явка. Это аванс, который надо будет отрабатывать. Я, кстати, поблагодарил тех, кто за меня голосовал, и тех, кто не голосовал, пришел на выборы свою позицию высказал, это тоже правильно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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