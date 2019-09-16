Челябинцы увидят грандиозное шоу «Зачарованное зеркало»

Таинственное Средневековье, время контрастов и противоречий: войн и великих открытий, рыцарских подвигов и коварных интриг, торжества красоты и мрачных легенд нашло своё отражение в грандиозном шоу «Зачарованное зеркало»! Когда заканчиваются игры за престол, из тени выходит настоящая Королева и ей принадлежит весь мир! Кто она — невинный ангел или порочный демон? Закончится ли вечное противостояние мужского и женского, силы и красоты? — поведают зеркала…

Аутентичное живое исполнение собственных авторских произведений и любимых миллионами хитов — Depeche Mode, Duran Duran, Enigma, Limp Bizkit, The Beatles, Rammstein, мистика григорианского хорала, колоритная этника и многогранный нью-эйдж ставят «Enchanted Mirror» в разряд лучших мировых музыкальных шоу. Вместе с чарующими, загадочными голосами хора «Voices of Enigma» контрастно звучит сильный, восхитительный голос российско-американской певицы Ksana, приглашенной специально для участия в проекте компанией «Sandman Entertainment».

На глазах зрителей происходит рождение удивительного жанра. Gregorian-Opera — уникальный синтез рок-оперы, на стыке нью-эйдж, этно, индастриал, альтернативной музыки, эстрады… В результате — неповторимый эффект жанровой полифонии. Свежее концептуальное решение, 20 ярких номеров в режиме нон-стоп, великолепная музыкальная история, украшенная визуальными спецэффектами впечатляют. «Enchanted Mirror» — тот самый случай, когда шоу еще не закончилось, но уже хочется продолжения!

Gregorian Opera - Mutter.В лирике группы Rammstein женские образы появляются регулярно.

Когда: 28 октября 2019 года в 19.00.

Где: ДК ЖД (Челябинск, ул.Цвиллинга, 54).

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Возрастное ограничение 12+.