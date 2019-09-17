2019-09-18T07:04:20+03:00
Происшествия

«Дочь боится выходить из дома»: в Челябинске осужденный педофил разгуливает на свободе

Челябинцы возмущены таким правосудием и требуют вмешательства детского омбудсмена
Антонина СНЕГУРЕНКО
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«Дочь боится выходить из дома»: в Челябинске осужденный педофил разгуливает на свободе«Дочь боится выходить из дома»: в Челябинске осужденный педофил разгуливает на свободеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Челябинске 75-летнего осужденного педофила через месяц после приговора… выпустили на свободу. За надругательство над десятилетней девочкой Советский районный суд приговорил его к шести годам колонии строгого режима. Однако в местах лишения свободы у пенсионера выявили онкологию, и «простили» ему срок. Он вернулся домой в поселок.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Все случилось летом прошлого года возле дома, в котором живет пенсионер. Якобы, он подошел к 10-летней девочке, которая сидела на скамейке, начал трогать ее, затем увел ее в безлюдный овраг и там продолжил свое грязное дело. Прямого насилия не было. Но девочка испытала сильнейший стресс…

ПРИГОВОР

Суд признал пенсионера виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка младше 14 лет. Это — от 12 до 20 лет тюрьмы. Но из-за плохого здоровья и пожилого возраста дали шесть лет колонии строгого режима. И год ограничения в свободном передвижении после освобождения.

Подсудимый утверждал, что соседи его оговорили:

— Мои козы мешали им, заходили на детскую площадку, съедали в огороде посадки и цветы. Вот они и подговорили ребенка меня оклеветать.

Но экспертиза показала, что девочка не фантазировала. И говорила правду!

ПОСЛЕ МЕСЯЦА КОЛОНИИНА СВОБОДУ

Дедушка пробыл в колонии всего месяц. Его освободили по состоянию здоровья.

Адвокат осужденного Анатолий Кулаков рассказал сайту 74.ru, почему был обжалован приговор: «Он полгода был в СИЗО, потом под домашним арестом полгода. Он нуждается в постоянном оперативном лечении. У него положительные характеристики, он ветеран труда и ни разу не привлекался».

Адвокат также рассказал, что его подзащитный почти не видит и не слышит. И ни одна экспертиза по делу не показала, что он имеет какие-либо патологии.

Не оставляйте детей без присмотра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Не оставляйте детей без присмотра.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ОН ЖИВЕТ НАПРОТИВ НАС»

Мама потерпевшей девочки написала жалобу во множество инстанций. Говорит, что дочь была была сильно напугана, когда снова увидела соседа. Теперь она не выходит на улицу, боится одна ходить в школу. Плохо спит. Замкнулась.

Мать опасается, что у соседа может случиться рецидив, и недоумевает, почему он свободно разгуливает по улицам.

— И еще важный момент: сейчас такие же больные решат, что так легко можно избежать наказания... Почему этот человек спокойно ходит мимо нашего дома?

Адвокат же уверяет, что пенсионер живет в доме и никуда не выходит со своего участка вообще.

В пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний рассказали, что пенсионер в течении года обязан являться к ним для отметки четыре раза в месяц.

КУДА СМОТРИТ ОМБУДСМЕН

Узнав всю эту историю, возмущенные челябинцы просят вмешаться в ситуацию Уполномоченного по правам ребенка.

Вот, что пишут люди в соцсетях:

— Кто допустил, чтоб он вернулся на место преступления? Почему семья потерпевших должна уезжать из собственного дома? Девочку жалко... Родители, боритесь!

— То есть, если ты пенсионер, можно прикрываться старческим маразмом и творить подобные делишки безнаказанно?! Он со своим заболеванием еще черт знает сколько проживет, а ребенок, о ней кто-то вообще подумал, кроме матери?! Где уполномоченные по правам ребенка?!

— Странный гуманизм. Больной он, надо же. Как лапы свои грязные к ребенку тянуть — так здоровый был. А ребенка, которого он морально искалечил, не жалко, значит, нашему гуманному государству?

О реакции Уполномоченного по правам ребенка пока ничего не известно, поскольку мать ребенка в аппарат документы не направляла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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