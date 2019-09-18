«Снимали 100 часов»: что осталось за кадром челябинской свадьбы, победившей на канале «Пятница»

Валентин Париев был ведущим на свадьбе у челябинских молодоженов Валентины и Максима Ширкиных, которые победили в проекте «Четыре свадьбы» телеканала «Пятница». Принять участие в проекте решили сами молодожены, когда подготовка к торжеству шла полным ходом.

— Месяца за полтора до свадьбы ребята сказали, что мы будем принимать участие в телепроекте, — вспоминает Валентин Париев. — Раньше мне писали администраторы канала с просьбой подкинуть им какую-нибудь необычную, креативную пару. У Валентины и Максима была традиционная свадьба. Я приятно удивился и очень порадовался, что им удалось попасть на проект.

Челябинским молодоженам повезло, что их торжество поставили в финал выпуска, и невеста успела побывать на свадьбах своих соперниц. Задачу облегчило то, что продюсеры не вмешивались в сценарий праздника и не навязывали свои идеи.

— Как я понял, для таких проектов сейчас важны живые эмоции. У моей невесты была задача в первую очередь сыграть свадьбу, а не сделать шоу. Потому, что у них все по любви, — подчеркивает ведущий. — Мы хотели сделать этот день запоминающимся, а что там снимают — второстепенно. Многие гости даже не понимали, почему так много видеооператоров.

В телепрограмме рассказали, что главной фишкой Ширкиных стали конкурсы, при этом постоянно показывали, как собирают деньги. Валентин Париев отмечает, что большая часть развлечений, например, где гости рисовали картину и плели ковер любви для молодых, осталась за кадром. А вот деньги собирали всего два раза.

Самым неожиданным моментом стало появление брачного договора, которое немного шокировало гостей, но все вздохнули с облегчением, когда молодожены его порвали.

— Это была моя идея, — признается ведущий. — Так как у нас была трогательная регистрация, хотелось ее «разбавить», сделать неожиданный поворот событий. Судя по эмоциям гостей, это удалось.

Несмотря на критику со стороны других участниц, без которых не обходится ни один выпуск программы «Четыре свадьбы», молодожены не расстроились, ведь их торжество прошло так, как они хотели.

— Невеста посмотрела другие выпуски и говорит, что у нас еще была «лайтовая» версия. В общей сложности со всех свадеб было отснято около 100 часов материала: сами свадьбы, интервью до и после. Все это можно собрать как угодно, — отмечает Валентин Париев.

Для ведущего самое главное, что пара осталась довольна, да еще и выиграла поездку в Париж. Сейчас ему приходят многочисленные сообщения от коллег из других городов, которые посмотрели выпуск и оценили нестандартные подходы.

СПРАВКА

Суть проекта «Четыре свадьбы» в том, что невесты ходят на торжество друг к другу и ставят своим соперницам оценки за качество еды, оформление зала, за платье невесты. Та пара, которая наберет наибольшее количество баллов, выиграет в подарок романтический круиз.

Свадьбу челябинцев показали на Пятнице .Видео: Валентин Париев/vk.com

СПРАВКА

Суть проекта «Четыре свадьбы» в том, что невесты ходят на торжество друг к другу и ставят своим соперницам оценки за качество еды, оформление зала, за платье невесты. Та пара, которая наберет наибольшее количество баллов, выиграет в подарок романтический круиз.