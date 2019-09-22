«Беременность — тоже лекарство»: 5 советов как победить профессиональное выгорание

Работаете больше всех, но совершенно недовольны собой? Бесят коллеги и клиенты? После сна на утро опять разбитое состояние?

Если это повторяется каждый день, значит у вас синдром эмоционального выгорания заболеванием.

— Скапливаются отрицательные эмоции, неоткуда брать силы и вы начинаете болеть, потому что ваш организм начинает сопротивляться, — отмечает психолог, коуч Элла Богомолова. — В больших городах ситуацию ухудшают внешние обстоятельства: выбросы, маршрутка не приехала, снег не убрали…

ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ПРОФВЫГОРАНИЕ?

Часто люди выбирают профессию не по душе, а потому, что так решили родители. Например, вся семья до пятого колена работала в стоматологии, а еще врач — это престижно и зарплата хорошая.

— Человек будет работать годами, слушая свое «рацио», но от этого потребность души делать то, что хочется, не исчезает. И если эта потребность не находит выхода, возникает глобальная неудовлетворенность, — отмечает директор кадрового агентства ТИРС Екатерина Карпенко. — В качестве обратного примера возьмем представителей творческих профессий: Галина Уланова танцевала до 51 года, Майя Плисецкая — до 70 лет. То есть, когда человек занят любимым делом, возраст не играет роли, у него есть силы жить и развиваться.

На выгорание влияет наличие полноценного отдыха и психологический климат: есть ли постоянное давление со стороны начальства, нездоровая конкуренция, обесценивание достижений.

Отсутствие саморазвития в погоне за деньгами приводит к еще большим потерям.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1) Соблюдайте режим

Найдите место для работы, семьи и хобби.

— Вы приходите домой, но вам все равно звонят по работе. Берете трубку и решаете проблемы вместо того, чтобы поиграть с ребенком. Как только вы начнете разграничивать эти сферы по времени, жизнь начнет меняться, — отмечает психолог Элла Богомолова.

Екатерина Карпенко отмечает, что проблему профвыгорания может решить четырехдневная рабочая неделя, внедрение которой вызывает много споров. Имея три выходных, человек сможет найти больше времени для хобби. Даже, если он возьмет подработку — это все равно смена деятельности.

2) Занимайтесь самообразованием

Небольшие курсы повышения квалификации могут отвлечься, а заодно и научиться чем-то новому.

— Даже в любимой профессии важно ставить себе цели по развитию, как ближайшему, так и стратегическому. Не обязательно это будет вертикальный рост. Пересматривать жизненный сценарий и задавать себе время от времени вопрос — почему я работаю здесь, почему в этой должности, куда я двигаюсь, зачем? — отмечает Екатерина Карпенко.

3) Пора что-то менять

Найдите в себе силы сменить работу.

— Пока вы не будете пробовать что-то новое, пока не будете испытывать себя, вы не поймете, что хотите, — считает психолог Элла Богомолова.

4) Уйдите в декрет

Многие молодые женщины, разочарованные в своей работе, начинают задумываться о том, чтобы родить ребенка. Дети — это прекрасно. Но нельзя решать личные проблемы за счет другого человека. Декрет — это круглосуточная работа, где маленький босс требует внимание в режиме 24/7. Поэтому, для начала стоит разобраться в себе.

— Искать причины отдохнуть во внешнем мире — это проигрышный вариант. Ищите ресурсы только в себе, — отмечает Элла Богомолова. — Но случается, что именно в декрете женщина находит себя, осваивает новую профессию и даже открывает бизнес.

5) Не читайте новости

«Ой, да какое у тебя выгорание? Мы во время войны работали голодные-холодные, а ты чай пьешь в теплом офисе!» — скажут бабушки и дедушки.

Профвыгорание — болезнь современного поколения, которое живет в совершенно другой среде.

— У каждого поколения свои вызовы. Для нас это — отсутствие общей идеологии, а какую единую идеологию можно выстроить, когда люди видят все увеличивающуюся разницу в уровне жизни богатых и бедных. Информационная перегрузка оказывает очень сильное влияние на работоспособность, а фактор неопределенности не позволяет планировать на долгий период свою жизнь, — отмечает Екатерина Карпенко.

Поэтому завязывайте с чтением новостной ленты, просмотром ток-шоу, ругачкой в соцсетях. Это вам не принесет абсолютно никакой пользы. Только раздражение.

Лучше в свободное время читайте книги. Или слушайте их в аудио-записи. Начните с книг из школьной программы, которые многие не читали, а если читали, то не поняли. А к неудачам относитесь философски: если я жив-здоров, значит, ничего плохого не случилось.

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