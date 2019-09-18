2019-09-19T10:56:06+03:00
Общество

Тефтелев — барон, а Дубровский — олигарх: нахальная нейросеть навесила ярлыки на известных жителей Челябинска

КП-Челябинск предложила искусственному интеллекту изучить фото местных героев
КП-Челябинск
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Мы предложили нейросети проанализировать фото известных челябинцев.Мы предложили нейросети проанализировать фото известных челябинцев.

В Сети новый прикол — иностранный проект ImageNet Roulette. Это нейросеть — программа, в основе которой искусственный интеллект, а значит, она способна обучаться.

Мессендж ее создателей: показать людям, до чего грубыми и обидными могут быть выводы компьютерной программы. А ведь подобные технологии через пару лет станут реальностью: уже сейчас даже в России полиция тестирует камеры, которые выискивают в толпе потенциальных нарушителей.

Но пока что интернет увлекся такой игрой: загружаешь в нейросеть кадр, и она его анализирует. Журналист КП-Челябинск загрузил в программу фото известных южноуральцев.

Начинаем с самого верха. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Его нейросеть обижать не стала. Назвала экономистом. Хотя может быть, это и обидно. Ведь по образованию Алексей Леонидович инженер-экономист.

Патриарх южноуральской политики, старейший депутат региона Владимир Мякуш. Ныне возглавляет Законодательное Собрание. Его нейросеть назвала олигархом. Согласно декларации, за прошлый год он заработал 7,7 млн рублей.

И.о. мэра Челябинска Наталья Котова заработала имидж «железной леди». Ленивым подчиненным не дает спуска. Программа назвала Наталью Петровну «вторым пилотом». Почему так — загадка. Может быть, потому что в команде новой власти Челябинска она играет роль помощника капитана?

Отдохнем от политиков. В программу мы загрузили лидера движения «Челябинский урбанист» Льва Владова. Его нейросеть определила Адонисом — древнегреческим богом красоты.

Не могли мы не скормить сайту фото экс-руководителей региона. Начали с Бориса Дубровского. Первый результат нас расстроил: о том, что Борис Александрович имеет хороший доход, будучи акционером ММК, мы и так знали.

Мы отправили еще одно фото Дубровского из нашего архива. На сей раз программа навесила на него ярлык демагога и подстрекателя толпы.

Идем дальше. Бывший градоначальник Евгений Тефтелев — судья.

Ответ нам не понравился, и мы загрузили совместное фото бывших коллег. Сеть понавесила столько ярлыков на Евгения Николаевича, что они даже закрыли лицо БАДа: барон, большой бизнесмен, король, магнат...Дубровского снова назвали олигархом.

Кульминация случилась, когда нейросеть увидела фото Михаила Юревича. Его она определила евреем-реформатором! Либеральным представителем иудаизма, который выступают за обновление положений древнейшей религии.

Кстати, совпадение или нет, но Михаил Юревич после своей отставки уезжал в Израиль и, по слухам, хотел получить там гражданство.

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Давайте изучим!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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