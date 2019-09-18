Миллиардер Игорь Рыбаков посетит МГТУ им. Г.И.Носова

26 сентября 2019 года Магнитогорск посетит миллиардер Игорь Рыбаков — известный промышленник, участник списка богатейших людей мира по версии журнала «Forbes», совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ» (ведущий международный производитель строительных материалов и систем), сооснователь «Рыбаков Фонда» (помогает развивать социально-образовательную среду в школах) и международной организации по разработке персонализированных решений для запуска и реализации проектов в области филантропии Legacy Endowment Foundation.

«Все не ампутируешь, что-то придется лечить, — говорит Игорь Рыбаков. — Для моего города сделаю все и даже больше: город дал мне путевку в жизнь, я в долгу перед ним!»

Магнитогорск — родной город Игоря Рыбакова, здесь он родился 16 мая 1972 года, окончил Школу № 56 с углубленным изучением математики.

26 сентября в 12:00 Игорь Рыбаков посетит свою родную Школу № 56 (ул. Гагарина, 12), проведет встречу с руководством, включая выпускников как 56-й, так и других школ региона. Предприниматель расскажет о ежегодной премии в $1 млн — Rybakov Prize (выдается за самый вдохновляющий пример реализованного проекта, утверждающего школу в роли центра социума) и инициирует команду на ее выигрыш!

Кому интересна тема эндаументов, кто готов побороться за $1 млн, кто хочет послушать Визионерскую лекцию Игоря Рыбакова (12:00, Школа № 56, ул. Гагарина, 12) — регистрируйтесь на отбор на встречу по ссылке.

В 15:00 Игорь Рыбаков посетит МГТУ им. Г.И. Носова (проспект Ленина, 38), встретится с руководством вуза, проведет встречу со студентами, преподавателями и сотрудниками университета.

В 18:00 в конференц-зале МГТУ (проспект Ленина, 38) Игорь Рыбаков, который также является президентом международного бизнес-клуба high-impact предпринимателей ЭКВИУМ, проведет Чемпионскую тренировку для ТОП-30 предпринимателей Южного Урала.

«Я — выигрыватель. Я использую все знания мира в правильных комбинациях. И на их основе делаю правильные ставки в нужное время», — говорит Игорь Рыбаков, напоминая о том, что в основанном им бизнес-клубе ЭКВИУМ жесточайшая система отбора. Сегодня в клубе находятся 215 резидентов, в 8 городах России (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Краснодар, Самара, Ростов-на-Дону, Казань, Ставрополь), — все они были отобраны из 12 000 целевых заявок.

Если Вы считаете себя сильным и достойным предпринимателем, регистрируйтесь на отбор для Чемпионской тренировки.

Ключевой принцип ЭКВИУМ — усиливать сильных, это закрытый клуб для high-impact предпринимателей, добившихся успеха своими силами, чьи идеи и истории успеха способны вдохновить, а компании — масштабироваться на международном уровне. Основная ценность клуба — социальный капитал. Именно поэтому предприниматели со всей России и не только, так стремятся попасть в клуб. Более подробно ознакомиться с ЭКВИУМом можно пройдя по ссылке.

Рыбаков Фонд — частная филантропическая организация, созданная Екатериной и Игорем Рыбаковыми в 2015 году. Миссия фонда — формировать традицию развития социума своими руками. Для реализации миссии была разработана и принята концепция «Школа — центр социума», которая поможет менять к лучшему социально-образовательную среду в школах. Такая среда — это поле единого коллективного опыта для всех ее участников. Учителя и ученики, родители и выпускники, директора и партнеры школ — не разделяются на поставщиков и потребителей информации, знаний или услуг, а участвуют на равных в создании нового образовательного опыта. Формирование такой среды — это не только новый способ делания, но и новый способ мышления — в со-творчестве, со-действии и со-бытии. Подробнее о Рыбаков Фонде.

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ — ведущий международный производитель надежных и эффективных строительных материалов и систем. Компания предлагает рынку новейшие технологии, сочетающие в себе разработки собственных Научных центров и передовой мировой опыт.

ТЕХНОНИКОЛЬ, — это 54 производственные площадки в 7 странах мира (Россия, Беларусь, Литва, Чехия, Италия, Великобритания, Германия), 22 представительства в 18 странах мира, 18 Учебных центров, 6 Научных центров, укомплектованных высокотехнологичным оборудованием и квалифицированным персоналом. В центрах ведется регулярная разработка и внедрение новых продуктов и решений для строительной отрасли. Продукция компании поставляется в 95 государств. Штаб-квартиры ТЕХНОНИКОЛЬ располагаются в России, Польше, Италии, Китае и Индии. Выручка Производственного комплекса ТЕХНОНИКОЛЬ за 2018 год составила 94 млрд рублей. Подробнее о ТЕХНОНИКОЛЬ.

Legacy Endowment Foundation — платформа для запуска и администрирования целевых капиталов для некоммерческих организаций. Основана Игорем и Екатериной Рыбаковыми в конце 2016 года. На платформе открыто 15 целевых капиталов, 60% из которых направлены на поддержку школ и университетов. 10 меценатов — инициаторов Legacy (Игорь Рыбаков, Екатерина Рыбакова, Оскар Хартманн, Алексей Бабетов, Илья Руднев, Ростислав Шатенок, Тимур Вайнштейн, Юрий Усков, Чулкин Алексей, Правдина Людмила), 394,5 млн рублей объем средств Фонда, больше 330 людей уже сделали вклад.

Не так давно было объявлено об открытии стипендии REC (Rybakov Endowment Challenge) для поощрения лидерских качеств у школьников. Ученик помогает своей школе, а взамен получает ежемесячную стипендию, технику Apple и возможность стать популярным блогером. Более подробно о Legacy, более подробно о конкурсе REC.

Игорь Рыбаков — известный предприниматель, промышленник и видный общественный деятель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (78-е место). Сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадлежит 54 завода в 7 странах мира, «Института ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд)», бизнес-клуба «Эквиум» и смарт-офисов SOK. Сооснователь группы компаний PRYTEK, общая сумма под управлением — $170 млн, проинвестировано — более 30 проектов. Инвестор World Chess, занимается активным продвижением шахмат в массы. Популяризатор филантропии в России, сооснователь международной организации по разработке персонализированных решений для запуска и реализации проектов в области филантропии Legacy Endowment Foundation. Первый российский миллиардер-блогер, ведущий свои каналы в Youtube, Instagram и Telegram (@rybakovigor).

Игорь Рыбаков: «Роль предпринимателя — добавлять в мир то, чего миру еще не хватает для роста и еще большего процветания. В этом я вижу свою миссию!»

Игорь Рыбаков — предприниматель года 2018 по версии EY.

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