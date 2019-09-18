Рождество Богородицы: история праздника

18 сентября, среда

Постный день

Пророк Захария и праведная Елисавета

Были родителями Крестителя Господня Иоанна. Захария был священником, а Елисавета — родной тетей Девы Марии. Супруги были неплодны, что считалось в те времена наказанием. Однажды в храме Захария получил весть от Ангела, что станет отцом. Он не поверил и был за неверие наказан немотой. Когда Елисавета родила, к Захарию вернулась речь.

Захария и Елисавета (фрагмент иконы)

Через полгода после рождения Иоанна в Вифлеемской пещере родился Христос. Когда нечестивый царь Ирод услышал об этом от волхвов, он приказал убить в Вифлееме всех младенцев до двух лет. Елисавета укрылась с Иоанном в горах. Воины Ирода требовали от Захария сказать, где находится его сын. Он молчал, за что и был убит.

19 сентября, четверг

Поста нет

Священномученик Всеволод Потемкинский

Всеволод работал учителем в сельской школе. В 1903 году получил сан священника, оставаясь педагогом. Пользовался огромным авторитетом у односельчан, которые трижды отстаивали его после арестов в советское время.

В 1937 году церковь, где он служил, пытались переделать в клуб. Во время ремонта кресты, вырезанные на стенах храма, чудесным образом появлялись вновь.

Отец Всеволод (фрагмент иконы)

Отец Всеволод был снова арестован. И обвинен в контрреволюционной деятельности. Его дело вели с грубейшими нарушениями: право на защиту не дали, обвинительное заключение не утвердил прокурор. Отец Всеволод виновным себя не признал. Был расстрелян по приговору тройки НКВД.

20 сентября, пятница

Постный день

В храмах читается отрывок из Евангелия от Матфея (гл. XXIII):

Вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится.

Толкование Феофана Затворника:

— Брось всякую мысль о большестве (быть большим. — Прим. ред), а прими сердечную заботу о том, чтобы сколько можно более послужить во благо окружающих тебя, и будешь больший перед очами Божиими, а может быть, и в сознании людей.

21 сентября, суббота

Поста нет

Рождество Богородицы

Родилась в Назарете. Ее были родителями праведные Иоаким и Анна. Супруги были бездетны, так как святая Анна была неплодна. И дали обет посвятить Богу для служения в храме свое дитя. Поскольку бесчадие считалось наказанием за грехи, Иоаким и Анна терпели поношения от своих сродников. Но не роптали на них. А втайне долго молились Богу, прося ребенка. И стали родителями в преклонном возрасте.

Рождество Богородицы (фрагмент иконы).

По учению церкви, их дочь чистотой и добродетелью превзошла не только всех людей, но и ангелов, став, как поется в праздничных песнопениях, «Небесной Дверью, вводящей Христа во Вселенную во спасение душ наших».

22 сентября, воскресенье

Поста нет

Преподобный Феофан Исповедник (III век)

Родился в семье язычников, но юношей уверовал в Христа, тайно крестился и ушел из дома. Поселился на горе, став учеником отшельника, который прожил там 75 лет. Монах открыл Феофану Священные книги. Через пять лет старец умер, а Феофан жил в одиночестве еще 58 лет. Затем сошел с горы и стал успешно проповедовать христианство среди язычников.

Силуан Афонский (фрагмент иконы).

По приказанию римского императора Карла Феофан схватили и подвергли пыткам, заставляя отказаться от своей веры. Феофан мужественно перенес страдания, чем поразил палачей. И был отпущен живым. Он возвратился на гору и прожил там еще 17 лет.

23 сентября, понедельник

Поста нет

В храмах читается отрывок из Евангелия от Марка (гл. V):

Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.

И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?

Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.

Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.

24 сентября, вторник

Поста нет

Силуан Афонский (1866-1938)

В юношестве решил стать монахом. Но отец просил повременить с этим выбором, обдумать все. Силуан остался дома, начал пить с друзьями. Однажды во сне он вдруг увидел себя как бы со стороны. И ужаснулся, разглядев, как в него проникал отвратительный змей. Ощутив омерзение, он проснулся и тут же услышал голос Богородицы: «Тебе было противно глядеть на глотание змея, а Мне так же тяжело смотреть на твою греховную жизнь».

Симеон раскаялся. И ушел на службу в армию. А после уехал на Афон. Нелегка была монашеская жизнь. Его не пугал тяжелый труд, но мучили искушения. То он возносился самомнением, то горевал до уныния, осознавая собственное ничтожество. И даже хотел оставить Афон и вернуться в мир.

— Многие богатые и сильные дали бы дорого за то, чтобы увидеть Господа или Его Пречистую Матерь, но не богатству являет Себя Бог, а смиренной душе, — говорил Силуан.

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