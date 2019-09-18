2019-09-19T11:38:05+03:00
Общество

На Южном Урале поддержат предприятия, нацеленные на продовольственную безопасность

Об этом заявил глава региона Алексей Текслер, познакомившись с работой объединения «Сад и огород»
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Алексей Текслер осмотрел продукцию НПО "Сады России". Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер осмотрел продукцию НПО "Сады России". Фото: gubernator74.ru
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Бренд «Сады России», выпускающий семена и саженцы, хорошо известен в России. Марка принадлежит НПО «Сад и огород», предприятие работает в Красноармейском районе Челябинской области. Производственные мощности предприятия осмотрел глава региона Алексей Текслер. С руководством компании он обсудил перспективы развития.

НПО Сады России» — это более 60 га плодово-ягодных насаждений, 900 га питомников, широкие коллекции новинок селекции плодовых, ягодных и овощных культур.

Большая научная работа — это селекция овощных, плодовых, ягодных культур. Есть лаборатория микроклонального размножения растений, оборудовано 16 теплиц по выращиванию привитых зимой растений, построено хранилище семенного картофеля, единственное на Урале изотермическое хранилище для хранения саженцев ремонтантной малины, роз, лимонника китайского.

«Сады России» входят в ТОП-10 крупнейших клиентов «Почты России», ведь поставки продукции осуществляются по всей стране.

— Это уникальное предприятие, где выращивают семена и саженцы. Такие сельскохозяйственные производства позволяют расширить спектр продукции, увеличить экспор. Сегодня оборот продукции сельского хозяйства превышает 120 миллиардов рублей, это 8% от всего ВВП региона. Нашу область принято считать промышленной, но в последние годы темпы роста сельского хозяйства превышают темпы роста промышленности. Это важное направление, мы будем уделять внимание таким производствам, — отметил Алексей Текслер.

Гендиректор Дмитрий Воронков рассказал главе региона, что предприятие также занимается развитием новых направлений: производство и упаковка чая, варенья, меда.

Глава региона подчеркнул, что предприятие поддержат в развитии экспорта.

Научная работа в "Садах России" - это селекция овощных, плодовых и ягодных культур. Фото: gubernator74.ru

Научная работа в "Садах России" - это селекция овощных, плодовых и ягодных культур. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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