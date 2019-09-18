В Челябинской области фермеры получат более полумиллиарда рублей

Руководитель Челябинской области участвовал в заседании Совета при полпреде Президента РФ в УрФО Николае Цуканове. Глава региона выступил с докладом по вопросам реализации национальных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Как отметил в докладе Алексей Текслер, по проекту «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта перед Челябинской областью стоит задача увеличить объем экспорта почти в три раза.

— В прошлом году экспорт составил 107 млн долларов США, задача к 2024 году — почти 300 млн долларов, а если быть точнее, то 296 млн долларов. У нас серьезная динамика, уверен, что мы эти темпы выдержим, — подчеркнул глава региона.

Рассказал Текслер о поддержке фермеров и сельской кооперации. За пять лет на эти цели будет направлено 561 млн руб. По проекту поддержки фермеров и развития сельской кооперации состоялся конкурсный отбор — 16 победителей получат гранты «Агростартап», определены 10 кооперативов, которые получат субсидии. В этом году — 59 млн руб.