На выставке в Екатеринбурге Алексей Текслер купил продукты, произведенные на Южном Урале

Фермеры и агрокомпании Челябинской области представляют продукцию в Екатеринбурге на IX межрегиональной агропромышленной выставке УрФО. Мясная переработка, готовые продукты, сыры и йогурты — все они получены из местного сырья.

В экспозиции региона представлена продукция крупных холдингов и предприятий малого и среднего сельского бизнеса, фермерских хозяйств. Все они примут участие в конкурсах: «новый вид продукции», «высокое качество продукции», «научные разработки и инновации».

Официальную делегацию региона, который занимает в УрФО лидирующие позиции в производстве мяса, зерновых и масличных культур, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер. В официальной программе форума — заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в УФО с рассмотрением вопросов реализации национальных проектов в части поддержки фермеров и развития агроэкспорта.

Алексей Текслер осмотрел выставочные стенды Южного Урала, впечатлениями от увиденного поделился в сети Инстаграм:

— Сегодня с аграриями Южного Урала представили регион на окружной сельскохозяйственной выставке. Мы вторые в России по производству мяса и первые в УРФО по посевным площадям и сбору зерновых. Предприятия региона постоянно расширяют ассортимент. Вы знали, что в Челябинской области делают вкусные сыры по уникальным технологиям и даже злаковое молоко? Не удержался и купил домой немного наших продуктов. Всем советую!