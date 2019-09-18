2019-09-19T12:22:02+03:00
Общество

На выставке в Екатеринбурге Алексей Текслер купил продукты, произведенные на Южном Урале

Глава региона возглавил официальную делегацию Челябинской области на окружной сельскохозяйственной выставке
Поделиться:
Алексей Текслер на выставке в Екатеринбурге приобрел продукты питания, произведенные на Южном Урале. Фото: instagram.com/alexeytexler.officialАлексей Текслер на выставке в Екатеринбурге приобрел продукты питания, произведенные на Южном Урале. Фото: instagram.com/alexeytexler.official
Изменить размер текста:

Фермеры и агрокомпании Челябинской области представляют продукцию в Екатеринбурге на IX межрегиональной агропромышленной выставке УрФО. Мясная переработка, готовые продукты, сыры и йогурты — все они получены из местного сырья.

В экспозиции региона представлена продукция крупных холдингов и предприятий малого и среднего сельского бизнеса, фермерских хозяйств. Все они примут участие в конкурсах: «новый вид продукции», «высокое качество продукции», «научные разработки и инновации».

Официальную делегацию региона, который занимает в УрФО лидирующие позиции в производстве мяса, зерновых и масличных культур, тепличных овощей, возглавил глава региона Алексей Текслер. В официальной программе форума — заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в УФО с рассмотрением вопросов реализации национальных проектов в части поддержки фермеров и развития агроэкспорта.

Алексей Текслер осмотрел выставочные стенды Южного Урала, впечатлениями от увиденного поделился в сети Инстаграм:

— Сегодня с аграриями Южного Урала представили регион на окружной сельскохозяйственной выставке. Мы вторые в России по производству мяса и первые в УРФО по посевным площадям и сбору зерновых. Предприятия региона постоянно расширяют ассортимент. Вы знали, что в Челябинской области делают вкусные сыры по уникальным технологиям и даже злаковое молоко? Не удержался и купил домой немного наших продуктов. Всем советую!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске выбирают место для строительства ледового городка
Штормовой ветер сдул крышу с частного дома в Челябинской области
В Челябинской области грабитель сорвал золотые серьги с первоклассницы
В доме мужчины, взорвавшего гранату в Златоусте, прошли обыски
Жительница Челябинской области вернула бывшему мужу 230 тысяч рублей, испугавшись огласки
Дольщики «Гринфлайта» не останутся без квартир
Штормовой ветер обрушил остановку на трамвай в Челябинске
«Нечистот по колено»: в Челябинске полицейские вскрыли ветклинику, которая травила ветерана
Текслер отменил фуршет после вступления в должность губернатора
Жителей Челябинска приглашают на большой косплей-фестиваль
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Житель Челябинска создал сеть фейковых пабликов и заработал 3 миллиона рублей
Получайте кешбэк 5% по карте «Мир» в магазинах «ДИКСИ»
«Веселый глазик» в грустном городе Миассе не простоял сутки
Урок кибербезопасности прошел в школах Челябинска
Житель Челябинска задушил своего знакомого и забетонировал в гараже
Виртуальные концертные залы появятся в Челябинской области