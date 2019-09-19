2019-09-19T14:08:46+03:00
Общество

В Магнитогорске житель попался на крючок черных риэлторов

Аферистку задержали при получении денег
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Мошенница-риэлтор с выманенными у продавца деньгами. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.Мошенница-риэлтор с выманенными у продавца деньгами. Фото: пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу.
Изменить размер текста:

Жительницу Свердловской области полицейские задержали в момент сделки. 39-летняя дама представлялась риэлтором. Ее клиентом чуть было не стал 55-летний магнитогорец. Предмет сделки — однокомнатная квартира в Екатеринбурге стоимостью 800 тысяч рублей.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ДОКУМЕНТОВ НЕТ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, раньше дама уже получила от этого же жителя Магнитогорца более трех миллионов рублей за три квартиры в столице УрФО. Но передачей документов на недвижимость покупателю все тянула.

— Женщина обещала клиенту подготовить документы на жилье в течение полутора месяцев, но процедура затягивалась. Мужчина обратился в правоохранительные органы, — сообщили в главке.

ОРУДОВАЛИ С РАЗМАХОМ

Чтобы не спугнуть черного риэлтора, силовики разработали спецоперацию. Полицейские выяснили, что продавец жилья входила в состав группы лже-риелторов, которая работала по всей России. Среди потерпевших — жители ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей.

Задержали липового специалиста по продаже недвижимости в момент получения 800 тысяч магнитогорцем за несуществующую «однушку».

Возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемая арестована и во время следствия будет находиться в СИЗО. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Установлено 20 преступных эпизодов, а сумма нанесенного гражданам ущерба исчисляется десятками миллионов рублей. Полиция просит всех, кто мог пострадать от действий задержанной, обратиться в органы внутренних дел по телефону (343) 294-12-77.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

— Если стоимость жилья ниже рыночной стоимости, если продавец торопится со сделкой, навострите уши: это может быть мошенничество, — говорит челябинская риэлтор Любовь Иванова. — Сделка с недвижимостью предполагает внимательный сбор и изучение документов, ведь речь идет о сотнях тысячах рублей или миллионах. Расчет по договору купли-продажи возможен только после получения документов о государственной регистрации сделки. Никакие просьбы продавца в духе «Ой, я тороплюсь», «Я вас не обману, куда я денусь» не должны поколебать покупателя. В противном случае, сделку нужно аннулировать, чтобы не рисковать деньгами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске выбирают место для строительства ледового городка
Штормовой ветер сдул крышу с частного дома в Челябинской области
В Челябинской области грабитель сорвал золотые серьги с первоклассницы
В доме мужчины, взорвавшего гранату в Златоусте, прошли обыски
Жительница Челябинской области вернула бывшему мужу 230 тысяч рублей, испугавшись огласки
Дольщики «Гринфлайта» не останутся без квартир
Штормовой ветер обрушил остановку на трамвай в Челябинске
«Нечистот по колено»: в Челябинске полицейские вскрыли ветклинику, которая травила ветерана
Текслер отменил фуршет после вступления в должность губернатора
Жителей Челябинска приглашают на большой косплей-фестиваль
ВТБ выдает каждый третий кредит по ипотеке с господдержкой
Житель Челябинска создал сеть фейковых пабликов и заработал 3 миллиона рублей
Получайте кешбэк 5% по карте «Мир» в магазинах «ДИКСИ»
«Веселый глазик» в грустном городе Миассе не простоял сутки
Урок кибербезопасности прошел в школах Челябинска
Житель Челябинска задушил своего знакомого и забетонировал в гараже
Виртуальные концертные залы появятся в Челябинской области