В Магнитогорске житель попался на крючок черных риэлторов

Жительницу Свердловской области полицейские задержали в момент сделки. 39-летняя дама представлялась риэлтором. Ее клиентом чуть было не стал 55-летний магнитогорец. Предмет сделки — однокомнатная квартира в Екатеринбурге стоимостью 800 тысяч рублей.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ, ДОКУМЕНТОВ НЕТ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, раньше дама уже получила от этого же жителя Магнитогорца более трех миллионов рублей за три квартиры в столице УрФО. Но передачей документов на недвижимость покупателю все тянула.

— Женщина обещала клиенту подготовить документы на жилье в течение полутора месяцев, но процедура затягивалась. Мужчина обратился в правоохранительные органы, — сообщили в главке.

ОРУДОВАЛИ С РАЗМАХОМ

Чтобы не спугнуть черного риэлтора, силовики разработали спецоперацию. Полицейские выяснили, что продавец жилья входила в состав группы лже-риелторов, которая работала по всей России. Среди потерпевших — жители ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей.

Задержали липового специалиста по продаже недвижимости в момент получения 800 тысяч магнитогорцем за несуществующую «однушку».

Возбуждены уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемая арестована и во время следствия будет находиться в СИЗО. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Установлено 20 преступных эпизодов, а сумма нанесенного гражданам ущерба исчисляется десятками миллионов рублей. Полиция просит всех, кто мог пострадать от действий задержанной, обратиться в органы внутренних дел по телефону (343) 294-12-77.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

— Если стоимость жилья ниже рыночной стоимости, если продавец торопится со сделкой, навострите уши: это может быть мошенничество, — говорит челябинская риэлтор Любовь Иванова. — Сделка с недвижимостью предполагает внимательный сбор и изучение документов, ведь речь идет о сотнях тысячах рублей или миллионах. Расчет по договору купли-продажи возможен только после получения документов о государственной регистрации сделки. Никакие просьбы продавца в духе «Ой, я тороплюсь», «Я вас не обману, куда я денусь» не должны поколебать покупателя. В противном случае, сделку нужно аннулировать, чтобы не рисковать деньгами.

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