Взрыв в Златоусте: 5 версий, где погибший мог взять гранату

Кровавые разборки со взрывом перепугали обитателей одного из общежитий в городе Златоуст Челябинской области. Накануне вечером подвыпивший мужчина пришел туда, чтобы выяснить отношения с любовником своей жены. И достал гранату! Итог: один погибший и четверо ранены. Жертвой взрыва пал сам ревнивец.

— Во дворе дома он привел в действие боеприпас, выдернув кольцо, и замахнулся, чтобы бросить его, — рассказал журналисту КП-Челябинск старший следователь по городу Златоусту Алексей Панков. — Однако боеприпас преждевременно взорвался у него в руках.

Где же злоумышленник мог раздобыть гранату?

1. ПОПРОСИЛ У СТРАЙКБОЛИСТОВ

В магазинах для страйкбола — военизированной игры — предлагается большой выбор гранат стоимостью около 100-200 рублей за штуку. Но это не больше, чем спецэффекты. Самая примитивная создает эффект взрыва. Есть муляжи, наполненные меловым порошком, пейтбольными шарам или жидкими красителями. В самом худшем случае, при нарушении всех возможных инструкций, можно остаться без глаза.

2. ПРИОБРЕЛ В МАГАЗИНЕ

Мы писали о том, что в челябинских магазинах появились муляжи боеприпасов, которые по внешнему виду и даже весу до боли похожи на настоящие. Купить муляж может любой школьник, заплатив полторы тысячи рублей. Таким боеприпасом можно разве что напугать. Но потом… сесть в тюрьму! Например, за угрозу убийством, или разбой.

На просторах Всемирной паутины можно найти объявления о продаже учебных гранат: как современных, так и трофеев середины прошлого века.

— Переделать муляж под боевую невозможно: корпус заполнен инертным материалом, который не заменить на взрывчатку. Иначе бы их не продавали. Мало переделать корпус, нужно еще и запал рабочий найти, — рассказал КП-Челябинск один из реконструкторов, занимающийся военной историей XX века.

3. НАШЕЛ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ

Что касается трофеев, которые можно найти на полях сражений. То с большей долей вероятности рабочий боеприпас взорвется на месте. Уж точно не доедет до места разборок в кармане куртки.

4. КУПИЛ В ВОЕННОЙ ЧАСТИ

Версия с кражей в военной части была бы наиболее вероятно в лихие 90-е, хотя и в наше время случаются прецеденты, когда солдаты пытаются что-нибудь стащить во время учений. Как например, 19-летний молодой человек из Кемеровской области.

5. СДЕЛАЛ САМ

Согласно официальному релизу следственного управления СК России по Челябинской области, в руках у мужчины была самодельная граната. Как рассказал следователь Алексей Панков, на месте взрыва были обнаружены металлические осколки и спусковая скоба от учебного боеприпаса.

Уже осмотрена квартира подрывника, но никакой подпольной лаборатории по изготовлению оружия или склада взрывчатых веществ не найдено.

— Мужчина в армии не служил. Ранее был судим по статье 126 УК «Похищение человека», — уточнил Алексей Панков.

Мы можем только предположить, что мужчина купил ее на черном рынке или кто-то помог ему в изготовлении. Что произошло на самом деле предстоит выяснить следствию. Сегодня следственный комитет доложил, что заведено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Но главный фигурант дела уже итак наказал себя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/732866" frameborder="0"></iframe> Один человек погиб от взрыва гранаты в Златоусте.

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