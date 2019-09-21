«Только не пиши — серийные»: в Челябинске грабившие супермаркеты подростки сами рассказали о своих подвигах журналистам

Рабочий Ленинский район Челябинска с 90-х годов отличается большой преступностью. Заняться тут особо нечем, особенно подросткам. Вот они и развлекаются, как умеют.

Несколько особо шустрых за лето сколотили банду и стали грабить местные супермаркеты. На преступления парни ходили в ночное время. Разбивали булыжниками стеклянные двери и выносили алкоголь и сигареты. Правда, этого для мятущихся душ было мало. Они жаждали славы.

«ХОЧУ НА СЕБЯ ПО ТЕЛЕКУ ПОСМОТРЕТЬ»

В конце августа через соцсети один воришка предложил местному телеканалу видеозаписи своих подвигов: «Бл... Когда видосы по ночным грабежам уже будут? Хочу на себя посмотреть!» Журналист криминальной программы не растерялся и стал расспрашивать о подробностях преступлений. А воришка хвастливо их выдавал. Рассказал, что дешевые сигареты и водку банда ворует, чтобы продать на рынке. А потом покупает дорогой элитный алкоголь для себя.

Переписка журналиста с малолетним преступником. Фото: соцсети.

— Я самый младший. И это не значит, что я в магазине сигарет купить не могу. Есть поддельный паспорт, — хвастался малолетка.

И обещал:

— Там по ходу событий еще видео будут. Только не пиши, что мы серийные!

Фрагмент переписки. Фото: соцсети.

ПО ПЯТЬ ЛЕТ КОЛОНИИ КАЖДОМУ

Что в этих рассказах правда, а что хвастливая ложь, теперь должна разобраться полиция. Журналист выполнил гражданский долг и передал переписку силовикам. Подозреваемые уже задержаны. Причем по следам свежего преступления.

— После очередного налета на магазин в Ленинском районе города полиция остановила машину, в которой находились подростки 2004 и 2001 годов рождения. Старший управлял машиной без прав. В салоне нашли похищенную продукцию, — рассказали КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Позже подростки признались еще в четырех налетах на магазины. А один из них — в двух налетах на магазины Тракторозаводского района. Общая сумма ущерба составила около 230 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/733393" frameborder="0"></iframe> По ночам подростки крадут спиртное в Челябинске.Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

С подозреваемых взяли подписку о невыезде. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Хвастунам грозят по пять лет колонии.

Ведется следствие.

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