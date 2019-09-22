В Челябинске водитель маршрутки тесаком разрубил ухо пассажиру

ЧП случилось в воскресенье, 22 сентября, на Комсомольском проспекте, у ТК «Комсомольский». Примерно в 14.00 из маршрутки № 91 вышел пассажир, молодой мужчина. Вслед за ним выскочил водитель с мачете в руках. Среди бела дня шофер с тесаком накинулся на парня.

— Мне позвонила незнакомая женщина, сообщила, что муж с кровопотерей и ранами госпитализирован в третью больницу, в нейрохирургию, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск супруга пострадавшего Анна. — Когда супруг пришел в себя, сумел восстановить картину случившегося.

Оказывается, пассажир попросил водителя маршрутки остановиться в неположенном месте. Шофер грубо отказал.

— Не исключаю, что и муж что-то горячее сказал. Но разве это повод нападать на человека с мачете? По словам мужа, водитель все же затормозил, супруг вышел, а вслед за ним с тесаком выскочил маршруточник. Два удара лезвия пришлись по уху. Муж упал, залитый кровью, а водитель еще попрыгал у него на голове. На ухо врачи наложили массу швов, диагностирован перелом височной кости черепа. Есть скальпированная рана головы. От госпитализации супруг отказался. Сейчас он спит, — рассказала Анна.

«Скорую» на место расправы вызвал прохожий. Он был с пострадавшим до приезда медиков. Рядом стояла и женщина, позвонившая Анне. Номер телефона жены ей продиктовал теряющий сознание пассажир маршрутки.

— А что водитель?

— Он уехал с места происшествия. Мы не знаем номеров его машины.

— Будет ли пострадавший от агрессивного маршруточника пассажир обращаться в полицию?

— Да. Страшно подумать, что нас возят маньяки с тесаками под водительским сиденьем, — говорит Анна. — Мы разыскиваем свидетелей.

Если вы стали свидетелем кровавой потасовки на Комсомольском проспекте, позвоните в редакцию «Комсомолки» по тел (351) 263-75-95.