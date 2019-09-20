В челябинской колонии заключенные поставили драму по роману Льва Толстого
В начале сентября ФСИН России провел Всероссийскую акцию «Воскресение души», приуроченную к 120-летию книги Л.Н. Толстого «Воскресение».
В исправительных учреждениях области организованы выставки и театральные постановки, посвященные роману
Цель Всероссийской акции «Воскресение души» — укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества, правозащитным сообществом и средствами массовой информации. Акция «Воскресение души» носит масштабный характер. В рамках акции у сотрудников ФСИН России — посещение городов: Тула, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь.
Актерами стали заключенные женщины.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
В романе есть эпизод о нелегком пути на каторгу.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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