2019-09-20T10:43:42+03:00
Общество

В челябинской колонии заключенные поставили драму по роману Льва Толстого

Акция приурочена к 120-летию книги «Воскресение»
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Постановка в ИК-5.Постановка в ИК-5.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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В начале сентября ФСИН России провел Всероссийскую акцию «Воскресение души», приуроченную к 120-летию книги Л.Н. Толстого «Воскресение».

В исправительных учреждениях области организованы выставки и театральные постановки, посвященные роману

Цель Всероссийской акции «Воскресение души» — укрепление взаимодействия с институтами гражданского общества, правозащитным сообществом и средствами массовой информации. Акция «Воскресение души» носит масштабный характер. В рамках акции у сотрудников ФСИН России — посещение городов: Тула, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Пермь.

Актерами стали заключенные женщины. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

Актерами стали заключенные женщины.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В романе есть эпизод о нелегком пути на каторгу. Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

В романе есть эпизод о нелегком пути на каторгу.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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