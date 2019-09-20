С 17 по 19 сентября сотрудники учреждений ГУФСИН России по Челябинской области совершили полевой выход

В рамках полевого выхода проведены оперативно-режимные мероприятия. Сотрудники отработали действия по поиску условного преступника в лесополосе, а также пресечению групповых неповиновений осужденных и лиц, содержащихся под стражей в учреждениях уголовно-исполнительной системы и при конвоировании.

Также состоялся смотр материально-технического обеспечения, проверено состояние палаток для размещения личного состава, полевых кухонь и другого имущества, необходимого для нормального функционирования и выполнения поставленных задач в полевых условиях. Не остались без внимания вопросы вещевого и продовольственного обеспечения.

Помимо этого, с личным составом проведена воспитательная работа, концерты, а также организованы различные спортивные состязания.

В региональном ведомстве отмечают, что подобные занятия очень важны. Они дают молодым сотрудникам возможность получить необходимые в служебной деятельности навыки, а наиболее подготовленным сотрудникам закрепить их и передать опыт новобранцам.