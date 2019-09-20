Экстремальные гонки, бесплатное историческое шоу и марафон

Битвы трех эпох развернутся в челябинском парке 0+

Поклонники военной истории решили реконструировать несколько легендарных битв: Времен Гражданской войны, Великой Отечественной и конфликта в Афганистане. Мероприятие нарекли «Челябинские герои».

— Фестиваль начнется с военно-спортивной игры «Зарница», в ней примут участие учащиеся челябинских школ. После нее пройдет военно-историческая реконструкция «В полосе прорыва» по событиям 1944 года. Во второй день будет «Челябинская операция» по событиям 1919 года (100 лет боев за Челябинск), и реконструкция, посвященная выполнению советскими солдатами интернационального долга в Афганистане, — рассказывают организаторы.

Будут работать выставки и интерактивные площадки. Планируется широкое участие военной техники — от автомобилей до танков.

— С помощью радиоуправляемых моделей устроим танковый биатлон. Будет работать выставки вооружения, снаряжения и военной техники разных эпох, пневматический тир, лазертаг, полоса препятствий, полевая кухня, кинозал в палатке с показом документальных кадров, — поделились авторы проекта.

21 сентября, суббота. 10.00 — 18.00.

22 сентября, воскресенье. 10.00 — 16.00.

Никольская роща

Вход свободный.

В Челябинске пройдет легкоатлетический марафон в необычном месте 18+

Марафон — любимое ежегодное событие города! Мы бежим, чтобы преодолеть себя, стать сильнее и насладиться забегом. Ради спортивного праздника перекроют улицы. Но не в центре, как обычно, а на Северо-Западе.

Можно пробежать марафон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Будут перекрыты улицы Макеева, Салавата Юлаева, Университетская набережная. Водителей просят планировать маршруты заранее, — сообщили в администрации Челябинска.

Сбор участников у арены «Трактор». Узнать требования к атлетам, информацию о регистрации и медицинских справках для марафона можно на сайте chelmarathon.ru.

22 сентября, воскресенье

Старт в 8.00

Стоимость: 1 000 — 1 200 руб.

Южноуральцев зовут на квадро-фестиваль 0+

Называется он Extreme Kvadro Fest. Ждут на него поклонников квадроциклов, мотоциклов эндуро и муд-рейсинга — это тяжелейший участок бездорожья. Все это будет сопровождать развлекательная программа, с розыгрышем призов, а в конце вечеринка.

Погонять на квадроциклах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для участников и зрителей фестиваля в период с 20 по 22 сентября будет действовать специальный тариф на проживание в местном отеле — 1500р/человека.

— А 22 сентября все участники приглашаются на прогулочный тур по окрестностям «Солнечной долины». Будет живописный маршрут, классная компания, грязь и бездорожье, горы и озера, — поделились организаторы.

21 сентября, суббота

«Солнечная долина»

Тел.: + 7 902 601 80 84

Начало в 11:00

Чемпионат Урала по дрифту 0+

Дрифт — это техника прохождения поворотов и вид автоспорта. Гонщики используют управляемый занос на максимально возможных для удержания на трассе скорости и угла к траектории. В общем это очень зрелищно!

Организация «Уральская лига дрифта» уже много лет проводит соревнования в Челябинске. Устраивают праздник для поклонников автоспорта.

Посмотреть гонки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Существует два типа заездов: одиночные и парные. В первом просто начисляют очки. В парных заездах первый участник должен проехать участок в соответствии с заданием, задачей второго является как можно сильнее приблизиться к своему сопернику в заносе. Для определения победителя совершается два заезда. Победил тот пилот, который проехал ближе и лучше, будучи «догоняющим».

21 сентября, суббота

Парковка ЛА «Трактор»

Тел.: 8 (909) 743-33-47

Начало заездов в 15.00

Билет: 300 руб.

Челябинцев ждут на большую уборку 0+

Понимаем, что это сомнительный вариант отдыха в выходной, за то очень полезный, как для города так и нашего здоровья. В Челябинске отметят всемирный День чистоты. Одновременно в двух точках Челябинска пройдут две большие уборки. Акция называется «Сделаем!», проходит по всему миру.

Первая точка проведения: северный берег озера Смолино — берег рядом с улицей Новороссийская. Организатор 8 (952) 526-21-02 (Антон Ермолин)

Вторая точка акции: северный берег озера Первое. Организатор: 8(982) 272-43-18 (Динара Новикова).

Подробности во «ВКонтакте» в группе «Сделаем!2019» в Челябинской области