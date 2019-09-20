«Победа над собой» началась на Зюраткуле и продолжилась на Тургояке

80 человек с инвалидностью из городских и районных обществ инвалидов приняли участие в двух туристических слетах, организованных правлением областной организации ВОИ. Проведение их стало возможным благодаря проекту ЧООО ВОИ «Победа над собой», который получил поддержку Фонда президентских грантов.

Целью турслетов стало содействие реабилитации людей с инвалидностью средствами физический культуры и спорта, популяризация и развитие спортивного туризма среди инвалидов в Челябинской области. Ведь именно занятия туризмом являются действенным способом социализации инвалидов, развития у них навыков самостоятельности, помощи в преодолении комплексов.

Сборы проходили в замечательных по красоте и самобытности уголках Южного Урала — на территории национального парка «Зюраткуль» и Пугачевской поляне на озере Тургояк. Программа слетов была насыщенной и интересной и включала тренинги по всем направлениям туризма: установка палатки, вязка узлов, оказание первой доврачебной помощи в экстренных ситуациях, туристическая эстафета, вертикальный подъем с помощью зажимных устройств, вертикальный спуск с помощью тормозного устройства, переправа по веревке с перилами, обучение навыкам управления катамараном.

Многие участники турслетов впервые попробовали свои силы в спортивном туризме, некоторые вообще никогда не бывали в палаточном лагере и не знали, что такое — обустройство жизни в природных условиях. Конечно, были среди участников слета и опытные туристы со стажем, но и они смогли открыть для себя что-то новое. Ведь каждый поход имеет свои особенности, которые диктует сама природа.

Вот что говорят участники туристских слетов:

Михаил Моисеев, 3-я группа инвалидности, ДЦП: «До этого мне не приходилось участвовать в соревнованиях по спортивному туризму. Очень понравилось и восхождение на гору, и управление катамараном, и прохождение переправы. Думал, что не справлюсь, но справился!»

Михаил Цейслер, 3-я группа инвалидности: «Меня поразила больше всего целеустремленность участников турслета. При подъеме на хребет Зюраткуль нам навстречу попадались туристы и когда мы их спрашивали, долго ли еще до вершины, они говорили: «Вам не дойти…» Но мы дошли!»

Илья Кормильцев, 2-я группа инвалидности, артроз т/б сустава: «Посмотришь на таких людей и даже жить хочется! Все участники большие молодцы! До этого я панически боялся высоты, но на вершине горы смотрел вниз и испытывал незабываемые ощущения!»

Жанна Беркоз, 3-я группа инвалидности: «Спасибо организаторам за то, что дали возможность узнать этот вид спорта. Я «заболела» туризмом и буду развиваться в этом направлении дальше».

Салават Каримов, 2-я группа инвалидности, ампутация обеих ног: «Проходить спортивную трассу мне было тяжело, но я старался. В дальнейшем буду улучшать результаты, если еще пригласят на такие слеты».

Мария Долгих, 3-я группа инвалидности: «Я впервые участвовала в турслете. Было немного страшно уезжать из дома, так как я не знала, что меня ждет. Вязка узлов, передвижение по трассам далось мне тяжело, а вот сплав по реке очень понравился. Я буду над собой работать, чтобы в следующий раз быть в лучшей спортивной форме».

Наталья Ганичева, 1-я группа инвалидности, травма позвоночника: «Я ехала сюда проверить себя. До этого самое большее выезжала на природу на пару часов, а тут два дня жила в палатке. Это для меня достижение!»

Андрей Полухин, 3-я группа инвалидности: «Спасибо, что организуете такие мероприятия. Они очень полезны для нас. И позволяют много увидеть и узнать».

…Кто-то из участников турслета отмечал, что никогда не ел такой вкусной еды. И это действительно так — ведь любое самое простое блюдо, приготовленное на костре, намного вкуснее. Многие говорили в конце, что хотят еще всего, что было, но побольше — настолько увлекла их программа слета. Все участники сошлись во мнении, что туризм объединяет неравнодушных людей, сплачивает команду, поднимает настроение у всех без исключения — ведь каждый, несмотря на физические ограничения, старается познать свои возможности, преодолеть свои страхи и опасения, свою лень и инертность.

Очень радует, что новички не побоялись неизвестности и решились принять участие в проекте, попробовали силы в новом для них виде деятельности и уехали со слета с желанием повышать свои результаты в спортивном туризме.

Даже просто возможность побывать на самом высокогорном озере Южного Урала Зюраткуль и уникальном, овеянном легендами озере Тургояк дорогого стоит. Удивительная природа, чистый воздух, прозрачная вода и походная баня — что еще нужно для закалки тела и духа?!

Участники разъезжались с грустью, но с большими надеждами и планами на будущее. Люди с ограничениями здоровья хотят заниматься спортивным туризмом, это дает им возможность отвлечься от своих проблем, стимул двигаться дальше, работать над собой, заниматься спортом. Хорошо, что благодаря грантам, поддержке спонсоров и активистам общественных организаций инвалидов спортивный туризм среди людей с инвалидностью имеет перспективы для развития в Челябинской области.