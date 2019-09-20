Активную молодежь Челябинска приглашают пройти школу социального волонтерства

Организатор курсов — клуб для молодежи с ограниченными возможностями здоровья и волонтеров «Наше место».

В рамках курсов социального волонтерства пройдут тренинги, занятия, встречи, задача которых научить молодежь взаимодействовать с «особыми» детьми и своими сверстниками, имеющими инвалидность.

«Наши курсы — это, в первую очередь, практика, — рассказала руководитель проекта Екатерина Лебедева. — Наша программа — не сухие лекции и семинары. Это работа в командах по подготовке и проведению мероприятий для молодежи и детей с ограниченными возможностями. Все навыки, необходимые для социального волонтера, будут сразу отрабатываться на практике. Кроме того, в этом году среди участников курсов будут и молодые люди с различными ограничениями здоровья».

Главным экзаменом для участников курсов станет организация масштабного праздника «Необыкновенные Елки» для 6000 гостей: семей, воспитывающих «особых» детей, и молодежи с инвалидностью, которые пройдут в декабре в Ледовой Арене «Трактор».

Платформа роста волонтеров «PRO|ДЕЙСТВИЕ» проводится уже в третий раз. С 2017 года ее выпускниками стало порядка 100 человек. Многие участники продолжают свою добровольческую деятельность на постоянной основе, некоторые стали участниками творческих инклюзивных коллективов.

«На проект «PRO|ДЕЙСТВИЕ» я пришла без понимания, что такое социальное волонтерство, — поделилась студентка Южно-Уральского Медицинского Университета Диана Лекерова. — Я стала смотреть на различные ситуации и жизнь в целом совсем по-другому, научилась общаться с людьми с ограниченными возможностями без трудностей, страха и неловкости. Главное, что с первых дней нам уже доверяли, будто мы опытные волонтеры. Это доверие стало опорой на протяжении всего проекта. После его окончания я стала участником инклюзивного коллектива «SODA», где танцуют волонтеры и ребята с ограничением слуха».

Некоторые выпускники призывают своих ровесников принять участие в проекте, убежденные в том, что социальное волонтерство открывает новые горизонты для молодежи.

«Скорее регистрируйтесь и почувствуйте силу своей поддержки, — призывает студентка ЧелГУ Дарья Курган. — Проект изменил мою жизнь. Отныне я твердо убеждена, что все барьеры только в нашей голове. Помимо огромных внутренних изменений я обрела новых друзей, стала частью клуба «Наше место», вернулась к творческой жизни».

Эту мысль подтверждают и результаты опроса выпускников Платформы роста волонтеров «PRO|ДЕЙСТВИЕ» 2017 и 2018 годов:

25% продолжают свою добровольческую деятельность на постоянной основе

Порядка 10% выпускников стали участниками инклюзивных творческих коллективов клуба «Наше место»

85% опрошенных выпускников отметили, что после вовлечения в волонтерскую деятельность поменяли свои взгляды на общечеловеческие ценности

66% участников проекта открыли в себе новые таланты и способности

75% отметили, что курсы социального волонтерства дали им новые возможности для самореализации

100% опрошенных заявили, что получили больше информации о жизни людей с ОВЗ

Фильм о проекте PRO ДЕЙСТВИЕ 2018.

Проект проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Узнать подробности и заполнить заявку можно в группе Платформы роста.