Губернатору Алексею Текслеру подарили «Историю России» и образ Богородицы

Инаугурация Алексея Текслера заняла ровно час. В Академический театр драмы пригласили коллег по нынешней работе, в команде руководства Челябинской области, прибыл министр энергетики РФ Александр Новак; с которым Алексей Текслер работал до назначения врио губернатора Челябинской области; полпред президента в УрФО Николай Цуканов; певица Диана Гурцкая с супругом, члены семьи губернатора. Ради торжественного дня сын Алексея Текслера Миша, первоклассник-гимназист, пропустил занятия в школе.

Центральные места в пятом ряду партера заняли члены семьи Алексея Текслера — жена Ирина, сын Миша, мама Валентина Анатольевна, сестра Мария.

В зале — руководители городов и районов региона, общественники, блогеры.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ, ОСОБЕННЫЕ ЭМОЦИИ

На Уставе Челябинской области Алексей Текслер дал клятву верного служения интересам жителей Южного Урала, на него надели нагрудный знак главы региона.

— Уважаемые южноуральцы, дорогие друзья! Сегодня важный для меня день, особые эмоции, — сказал после клятвы Алексей Текслер. — Я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за оказанное доверие. Благодарю жителей Челябинской области, земляков за поддержку на выборах. Спасибо Николаю Николаевичу Цуканову за помощь и внимание к нашему региону. Хочу сказать спасибо семье — супруге, своим родителям, друзьям. Вы всегда рядом и помогаете мне. И, конечно, я благодарен своим челябинским и норильским учителям и наставникам. Впереди напряженная работа. Нам вместе предстоит сделать жизнь южноуральцев лучше; дать возможность для развития и образования наших детей; для молодежи — дать возможность реализовать себя на родной земле. Обеспечить теплом и заботой наших ветеранов. Я благодарю каждого, кто присутствует в этом зале и каждого жителя Южного Урала. Вы дали кредит доверия, который мне необходимо оправдать своей работой. Для меня большая часть и ответственность возглавить Челябинскую области. Еще раз спасибо за доверие. Добра и благополучия всем.

ЖЕНЕ И СЫНУ — ТЕРПЕНИЯ

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов, поздравляя со сцены Алексея Текслера с избранием. Как-то по-отечески обратился к нему и гостям.

— По поручению президента разрешите поздравить избранного губернатора со вступлением в должность. Есть ожидания, которые вы должны оправдать. Оправдать в будущем. А это очень сложная работа, поверьте. Челябинская область — это очень интересный регион с потрясающей историей. Жителями Челябинской области ковалась победа в Великой Отечественной войны. Сегодня большую долю металла в России и в мире производят в Челябинской области. Мы знаем, что есть и проблемы в Челябинской области. Я хочу вам пожелать, Алексей Леонидович, слышать больше людей, опираться на их мнение, заручиться их поддержкой. Нужно сделать так, чтобы каждый город чувствовал вашу заботу и внимание. А каждый житель мог обратиться к вам напрямую и получить поддержку. Я знаю, что есть определенная конкуренция между Челябинском и Магнитогорском. Но эта хорошая конкуренция, она должна пойти только на пользу во благо жителей. Города должны развиваться, становиться современными европейскими городам. Здесь очень интересная история бизнеса. И задачи развития, которые сейчас стоят перед регионом, будет невозможно осуществить без поддержки людей, которые делают свое дело, дают рабочие места. Вы должны помнить об экологии, о модернизации производства и о социальных гарантиях жителей, которые работают на предприятиях. Хочу пожелать успеха, удачи и здоровья. Эта работа очень почетная, но очень сложная. Хочу, конечно же, поздравить и маму, и супругу, и сына Алексея Леонидовича. Вам — терпения, ведь работа губернатора родным и близким не всегда доставляет только радость. Это колоссальная ответственность и переживание. Терпения вам и здоровья.

Надежная поддержка губернатора - жена Ирина и сын Михаил.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Текслеру Цуканов подарил сверкающий золотом обложки фолиант «История России». Ее он вручает всем избранным губернатором в УрФО. Не помня историю великого прошлого, напомнил полпред, невозможно творить новую историю.

На церемонию вступления в должность прибыли соседка по дому, где в Челябинске жила семья Текслеров, мама и сестра губернатора.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«СПАСИБО РОДИТЕЛЯМ ЗА ТО, ЧТО ВОСПИТАЛИ ТАКОГО ПРЕКРАСНОГО СЫНА»

Министр энергетики РФ Александр Новак — экс-шеф Алексея Текслера. В федеральном министерстве губернатор Челябинской области работал первым заместителем министра. Журналистам показалось, Новак с ностальгией вспомнил о совместной работе в Москве:

— Позади большая работа: за очень короткое время вы встретились с очень большим количеством жителей Челябинской области, проехали по всей области. И люди оценили вас и ту работу, которую вы провели за короткий период. Конечно, быть губернатором — это большая честь и ответственность в верном служении народу. Я уверен, вы будете 24 часа работать и служить жителям Челябинской области. Челябинская область один из ведущих регионов страны, с огромным потенциалом развития. Мы знаем, что вы подготовили программу развития Челябинской области, в которой большое внимание уделяете экологическим аспектам. Мы с вами давно знакомы, работаем много лет вместе. И вы имеете огромный опыт работы на предприятиях, в федеральном министерстве. И во время нашей совместной работы вы проявляли лучшие человеческие качества. Вы человек честный, труженик, умеете ставить перед собой цели и достигать конкретного результата. Хочу пожелать вам и вашей команде успеха. Хочу поблагодарить ваших родителей за то, что они воспитали такого прекрасного сына.

Министр энергетики Александр Новак - бывший шеф Алексея Текслера по работе в федеральном министерстве.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий передал Алексею Текслеру приветственные слова от Патриарха Кирилла. Осенив губернатора крестным знамением, он подарил ему образ Богородицы.

Митрополит Челябинский и Миасский Григорий подарил губернатору образ Богородицы. Фото: архив "КП".

Муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев преподнес священную книгу мусульман — Коран.

По окончании церемонии губернатор Алексей Текслер покинул, держа за руку сынишку. В рабочем расписании главы региона через два часа после инаугурации значилось посещение детской школы искусств в ЧВВАКУШе. Начались рабочие будни.

КСТАТИ

45,15% избирателей региона приняли участие в выборах губернатора Челябинской области. Зарегистрированный кандидат на должность главы региона Алексей Текслер получил 813 853 голосов, или 69,3%.

На основании и в соответствии с законом о выборах губернатора Челябинской области избирательная комиссия признала выборы состоявшимися и действительными.

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