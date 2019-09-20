21 сентября Объединенный государственный архив Челябинской области отмечает свой 98-й день рождения. По традиции в этот день в архиве соберутся все, кому дорога история, кто любит «рыться в бумагах» — заниматься исследованием по документам архива и открывать неизведанное, новое, которое может перевернуть привычные представления о тех или иных событиях и явлениях или пересмотреть и дополнить биографии знаменитых людей.

В праздник челябинских архивистов состоится первая региональная научно-практическая конференция «Генеалогия и архивы». Организаторы конференции: Государственный комитет по делам архивов Челябинской области, Объединенный государственный архив Челябинской области, Южно-Уральская ассоциация генеалогов-любителей, Челябинское отделение Уральского историко-родословного общества. В конференции примут участие известные историки, археографы, генеалоги из Челябинска, Уфы, Нижнего Тагила, Магнитогорска, Верхнего Уфалея, Верхней Салды; с докладами также выступят руководители и специалисты архивов и музеев, преподаватели и учащиеся учебных заведений.

На генеалогическом форуме будут работать две секции: «Архивные источники и генеалогические исследования» и «История уральских родов и биографий». В докладах представлена широкая тематика: от методики и практики генеалогических исследований до личных и семейных историй и происхождений уральских фамилий. Также на конференции будут рассмотрены перспективы развития генеалогических исследований, а сами родоведы поделятся опытом своих поисков.

К началу конференции будет издан сборник материалов.

В день рождения архива состоится традиционная акция «Пополни историю». В этот раз она посвящена теме «Советское детство. 1917-1991». Повседневная жизнь приобретает ценность только тогда, когда уходит. В ходе акции «Пополни историю» архив предлагает жителям города и области передать в архивный фонд на государственное хранение детские фотографии, школьные и личные дневники, личные альбомы, детские книги, учебники, журналы, рисунки, стихи и поделки детей, детские настольные игры,

игрушки, фильмоскопы и пленки с детскими фильмами, школьную форму, портфели, ранцы, ноты детских песен, музыкальные инструменты, атрибуты октябрятской и пионерской организаций (значки, пионерские галстуки, вымпелы и знамена), предметы раннего детства: бутылочки для молока, соски, пеленки и распашонки, погремушки и др. Предметы и документы, полученные архивом в ходе акции «Пополни историю», будут использованы при подготовке выставок.

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