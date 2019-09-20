Подтянись к здоровью! Жители Челябинска стали участниками необычного физкультурного квеста

— Раз, два, три… Отжимаемся. Терпим, продолжаем, не торопимся. Все вместе, дружно, Молодцы, делаем, делаем. Еще немного. 28, 29, 30! Супер! Поздравляю! Вы прошли первый из пяти уровней подготовки, — тренер челябинской областной федерации воркаута, победитель и призер многих турниров Алексей Самойленко подбадривает шестиклассников лицея №97.

Объясняли и показывали

На открытый урок на новую воркаут-площадку на улице Кирова, 15б в Челябинске пришли школьники из несколько классов лицея. Показательные выступления воркаутеров мальчишки и девчонки смотрели, как говорят, разинув рты и хлопая в ладоши от восторга. Сравнительно простые элементы — «выходы силой», «подтягивание за спину», «передний вис», более сложные — «флажок», «горизонт», «стойка на руках», «подтягивание на одной руке», «360 градусов на турнике» (различных упражнений в воркауте насчитывается под сотню)… Но опытные спортсмены и не собирались ограничиваться только мастер-классом. Спрыгнув с турников, лесенок и брусьев, вместе с ребятами сделали хорошую разминку, а потом пригласили всех желающих на спортивные снаряды. Долго школьников уговаривать не пришлось. Они сразу «оккупировали» брусья и, кто, как может, начали отжиматься. У кого не получалось, тренеры не «отфутболивали», а объясняли все тонкости и показывали начальные элементы.

— Ты пока просто держись на руках. Не отжимайся от брусьев. Просто делай движения плечами, — объясняет Алексей Самойленко.

Второй элемент — отжимание от пола. Любопытно было смотреть, как мальчишки и девчонки, смотря друг на друга, выполняют упражнение. Тужатся, но делают. Одна из мам подбадривала своего сына: «Денис, давай, не мухлюй, я все на телефон снимаю!». Невероятно, но все шестиклашки сумели отжаться 30 (!) раз. Пусть не идеально, но смогли!

— Я сам не думал, что смогу столько раз отжаться. А тут друзья рядом отжимаются, девчонки смотрят. Вот и постарался. Сам не ожидал. Клевый спортивный городок. И покрытие мягкое, резиновое. Не так больно падать и отжиматься удобно, — улыбаясь, едва отдышавшись, говорит ученик лицея Егор.

— Главное, что ребята могут заниматься на свежем воздухе на разных спортивных снарядах — и зимой и летом. Здесь мы частично будем проводить уроки физкультуры, дополнительные занятия, да и сами школьники, жители микрорайона могут приходить сюда в любое время. Комплекс очень актуальный еще и потому, что рядом с лицеем находится общеобразовательная школа и спортшкола олимпийского резерва по самбо. Заниматься будут мальчишки и девчонки всех возрастов. И прекрасно, что сегодня организаторы вместе с лучшими спортсменами провели такой показательный открытый урок. Ребята увидели к чему можно стремиться, как физически совершенствоваться, — говорит директор лицея Вячеслав Васильевич Усынин.

Показать свои силы и способности

Воркаут-площадка на Кирова 15б была открыта накануне дня города. А на этой неделе еще три таких современных многофункциональных спорткомплекса открылись в Калининском и Тракторозаводском районах Челябинска — в центре жилых массивов и на школьных территориях. Площадка у школы №150, что на улице 250 лет Челябинску, и на ЧТЗ — на Шуменской, 18 и Октябрьской, 7. На торжественном открытии побывали и детвора и взрослые, — школьники, жители микрорайнов. И везде презентации сопровождались выступлениями мастеров воркаута и, что самое главное, активным участием самих горожан. Ведь любой желающий, показав свои силы и способности, становился участником физкультурно-спортивного квеста. На каждой из четырех площадок нужно было подтянуться, отжаться или показать пару-тройку других гимнастических упражнений. После каждого из четырех этапов участнику выдавали наклейку с названием одного из четырех предприятий региона, входящих в структуру Русской медной компании. Соберешь все наклейки — получишь приз! Но организаторы решили поощрять и тех, кто показал силу и ловкость даже на одном-двух этапах.

Родион Ситдиков уже три года занимается уличной гимнастикой и в свои 15 лет уже стал победителем почти в 40 различных турнирах по воркауту. Говорит, что увлекся этим видом спорта благодаря старшему брату.

— Я, как и все, начал с обычных подтягиваний и отжиманий. На турнике дошел до 10-15 раз, на брусьях — до 30-40. После этого начинаешь чувствовать силу, уверенность, выносливость, крепость в мышцах. А потом уже постепенно осваиваешь все новые и новые упражнения — от простого к сложному, — делится опытом Родион.

Доступная спортивная среда

— Очень приятно, что детвора, школьники, взрослые открывают для себя новые возможности для занятий физкультурой и спортом. А мы со своей стороны стараемся формировать эту среду, делая спорт доступным для всех. Такие уличные гимнастические тренажеры — это современные спортивные объекты, фактически бесплатные спортивные комплексы. Это увлекательные занятия, где каждый может найти упражнения себе по душе, раскрыть свой спортивный потенциал, укрепить здоровье, разработать мышцы, суставы, стать сильнее и телом и духом. Физическая культура — это часть общей культуры человека, и каждый имеет те или иные задатки. Нужно только хотеть, и уметь их развивать, — отметила помощник директора Русской медной компании по связям с государственными, надзорными и муниципальными органами Елены Федотовой.

Кстати, такие площадки в Челябинске при финансовой поддержке компании строятся уже в течение последних двух лет. Сегодня таких современных, доступных спорткомплексов, которые включают в множество многофункциональных снарядов , в областном центре уже полтора десятка. Кроме того, в столице Южного Урала построено два крупных воркаут-парка, а один — в спорткомплексе «Рифей», что в Сосновском районе. Такие же площадки есть в Нагайбакском, Варненском, Карабашском, Кыштымском районах (в регионе уже построено более двух десятков воркаут-площадок).

По словам Елены Федотовой строительство новых спорткомплексов — это результат обратной связи с жителями. Люди обращаются с просьбами, и компания реагирует на эти обращения, решая вопросы с местами строительства с обслуживанием самих площадок. Фактически — это грамотный, системный подход к развитию доступной городской спортивной среды.

Начни с малого

Отметим, что спортивный воркаут-квест был посвящен старту Челябинского марафона, который прошел в минувшие выходные в столице Южного Урала. Любителей спорта пригласили на новые площадки для того, чтобы они смогли дополнительно подготовиться к этому забегу.

Победитель челябинского регионального этапа «Гонки героев-2019», участник многих популярных марафонов Кирилл Патрушев (примет участие и в Челябинском марафоне, который стартует 22 сентября от ЛА «Трактор») постоянно занимается на уличных тренажерах. Говорит, что работа не только с гирями и штангами, а именно со своим весом очень полезна для представителей любых видов спорта — от пловца до бегуна.

— Я уже больше шести лет целенаправленно готовлюсь и бегаю марафоны, участвую в различных пробегах. Стараюсь проводить не только проводить беговые, но и силовые тренировки на таких воркаут-площадках. Если ты работаешь с собственным весом, то шанс травмироваться значительно меньше. Мышцы, суставы и связки здесь разрабатываются очень эффективно. Образно говоря, становятся рабочими. Обычная «тренажерка» не дает такого эффекта. А начинать нужно с малого, — хорошая разминка, рукоход, вис на турнике, отжимания широким хватом, подтягивания, уголок на брусьях, отжимания от упора… Я когда-то много болел. Начал заниматься для здоровья. И дело пошло. Сейчас уже не помню, когда последний раз брал больничный, — рассказывает Кирилл Патрушев.

КСТАТИ

«Комсомолка» также приняла участие в городском воркаут-квесте, пройдя все четыре этапа. Конечно, до мастеров уличной гимнастики корреспонденту «Комсомольской правды» далековато, то отжаться 40 раз от земли и столько же на брусьях, подтянуться 12 раз — это можно. За что и заработал памятные призы и подарки. Девиз «Комсомолки» — «Испытано на себе», как говорят, в действии!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Клещевников, начальник горспортуправления Челябинска:

— Хорошо, что такие площадки открыты в школах и во дворах, где дети, подростки, молодежь проводит много времени. Это действительно делает городскую спортивную среду более доступной. Ведь, к примеру, многие большие спортсмены начинали заниматься на таких дворовых спортплощадках. Большие результаты рождаются здесь. Для любителей спорта, физической культуры — это прекрасный подарок. Тем, кто участвует в продвижении и поддержке такого проекта можно сказать только слова благодарности. Такие площадки актуальны и давно пользуются популярностью у горожан.

ДЛЯ СПРАВКИ

За два года РМК построило в Челябинской области более 20 воркаут-площадок общей площадью свыше 4000 кв.м.

Размер стандартной площадки — 160 кв.м.

Спорткомплекс включает в себя более десятка различных уличных тренажеров, которые установлены на площадке со специальным прорезиненным покрытием.

На правах рекламы.