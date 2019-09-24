Новый экологичный транспорт скоро появится в российских городах

Транспортная обстановка в России ухудшается с каждым годом: машин становится все больше, постоянные пробки даже по ночам… Да еще только вдумайтесь: выхлопные газы автомобиля составляют 80% от всех загрязнений в атмосфере! Должна же быть какая-то альтернатива этому всему, и вот, кажется, ее наконец-то нашли.

От бренда BY (BABA YAGA) в самых загруженных российских городах будут установлены стоянки метел, по прототипу знаменитого транспорта не менее знаменитого сказочного персонажа — Бабы Яги. Любой желающий сможет взять метлу напрокат и быстро слетать, куда понадобится. Кроме того, возвращать метлу на стоянку, откуда взяли, не обязательно — просто припаркуйте ее, где получится (чтобы не мешать другим участникам дорожного движения), и ее сможет забрать оттуда другой желающий. Каршеринг — прошлый век, настало время «метла-шеринга»!

Плюсы нового транспорта очевидны: вы не попадаете в пробки, дышите свежим воздухом и не мешаете ни пешеходам, ни автомобилистам, ни велосипедистам. Теперь добраться до любого места станет в разы удобнее, проще и, конечно же, приятнее. Обратите внимание, что метла — транспорт абсолютно экологичный и летит на собственной тяге, поэтому ни выхлопов, ни вреда атмосфере нанесено не будет.

Конечно же, есть и ограничения: метла дается в аренду только лицам, достигшим 18-ти лет. Права на нее не нужны, но, если вы планируете воспользоваться этим транспортом, надо заблаговременно подать заявление Бабе Яге (как собственнице и владелице бизнеса) — в заявлении должно быть отражено, что вы планируете использовать транспорт только для личных нужд — самовольные такси на метле запрещены.

В самом начале, когда проект «метла-шеринг» только начнет работать, вы сможете сами выбирать для себя наиболее удобный маршрут и лететь тем путем, каким только захотите. Однако, если проект будет успешен и многие люди изъявят желание опробовать новый транспорт, тогда владелица бизнеса (Баба Яга) обязуется составлять для каждого воздушные коридоры (по типу таких, которые организуют для самолетов). Это будет сделано для того, что минимизировать количество аварий, которые могут случиться из-за невнимательности путешественников.

На правах рекламы.