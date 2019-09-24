2019-09-24T14:08:24+03:00
Общество

«Фритюрница спалила жилой дом»: погорельцы получили нелепые компенсации в Челябинской области

Пожар в Долгодеревенском оставил людей без вещей и квартир
Ирина ГОЛЛАЙ
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Пожар начался на пятом этаже и очень быстро перекинулся на мансарду. Фото: читатель КП-Челябинск.Пожар начался на пятом этаже и очень быстро перекинулся на мансарду. Фото: читатель КП-Челябинск.
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По одной из версий, все началось с кастрюльки с маслом. 3 сентября многодетная мама решила приготовить что-то во фритюре. Включила электроплиту и отвлеклась на детей. А когда вспомнила про готовку, из кастрюльки уже валил дым.

— Хозяйка открыла крышку, что спровоцировало горение. Женщина не смогла правильно оценить обстановку и выбрала самое неверное решение — затушить все водой. Тогда огонь полыхнул еще сильнее, разбрасывая вокруг искры, — комментировал по горячим следам тот пожар МЧС региона.

Мансарда выгорела полностью, а вместе с ней - четыре квартиры. Фото: читатель КП-Челябинск.

Мансарда выгорела полностью, а вместе с ней - четыре квартиры. Фото: читатель КП-Челябинск.

Квартира женщины находилась на пятом этаже шестиэтажки. Шестой этаж в доме был деревянным и вспыхнул, как спичка. Спасти его не удалось. Мансарда, где жили четыре семьи, выгорела дотла. Этажи ниже залило водой, и они до сих пор непригодны для проживания.

СТЕНЫ В ГРИБКЕ, НА ПОЛУ — ВОНЮЧАЯ СЛИЗЬ

— Мы с мужем услышали рев сирен. Посмотрели в глазок — все в дыму. Мы захватили документы, прикрыли куртками лица маленьким детям и побежали вниз, — рассказала журналисту КП-Челябинск Ирина, она жила напротив квартиры, где начался пожар.

На улицу успели выбежать все, ни один жилец не пострадал. Вернуться домой за вещами жильцам разрешили спустя несколько дней.

Обои отвалились, и штукатурка начала опадать. Фото: читатель КП-Челябинск.

Обои отвалились, и штукатурка начала опадать. Фото: читатель КП-Челябинск.

— Комнаты, коридор, кухня были по щиколотку в воде.Откачать воду своими силами не получилось бы. Так как крыша сгорела, сегодня квартиру поливают дожди. Потолок, стены, мебель — мокрые. Все покрылось грибком и плесенью, под линолеумом вонючая слизь, — рассказывает Ирина.

Жить в залитых квартирах нельзя. МЧС открывает подъезд лишь на несколько часов по будням, чтобы люди могли забрать вещи.

Потолок, стены и пол промокли, появился грибок. Фото: читатель КП-Челябинск.

Потолок, стены и пол промокли, появился грибок. Фото: читатель КП-Челябинск.

— А забирать там попросту нечего. Пропало и прогнило все, — замечает Ирина.

КОМПЕНСАЦИЯ БУДТО НАСМЕШКА

Семьям выдали по 15 и по 30 тысяч рублей компенсации. Но эти суммы как будто насмешка: на ремонт не хватит, не говоря уже о покупке вещей. Пострадавшие живут у родственников и на съемных квартирах. Когда им позволят вернуться домой, никто не знает.

— Мансардный этаж будет восстановлен в ближайшее время согласно проекту, — пообещал КП-Челябинск глава администрации Долгодеревенского сельского поселения Александр Желтов. — А на более крупную компенсацию рассчитывать не стоит. Вся возможная в рамках закона помощь оказана. Пострадавшие семьи смогут подать в суд на виновника пожара и требовать материальную компенсацию.

ЖИЛЬЦЫ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЕЙ

— В квартире, где вспыхнул пожар, была неузаконенная перепланировка. На месте кухни семья сделала комнату, а кухню перенесли в зал. Причем вместо газовой плитки поставили электрическую, — рассказал Александр Желтов.

Однако в МЧС региона заверили, что экспертиза еще не закончена. Поэтому назвать виновного нельзя.

Вместо мансарды на лестнице видно небо. Фото: читатель КП-Челябинск.

Вместо мансарды на лестнице видно небо. Фото: читатель КП-Челябинск.

Соседи шепчутся, что многодетная мама сбежала от наказания в Казахстан. Но мы нашли ее в Челябинске.

— Моя семья потеряла квартиру. С обвинениями соседей я не согласна. Мансардный этаж был построен с большими нарушениями. Он полностью был деревянным. Поэтому и сгорел. При других обстоятельствах пострадала бы только наша квартира, — рассказала нам женщина.

Куда еще обратиться за помощью, жители злополучного дома не знают. Положение критическое. Людям нужна помощь.

Пожар в Долгодеревенском.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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