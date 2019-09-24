Концерт Тимы Белорусских в Челябинске 2019: билеты разлетаются

10 октября 2019 года в Челябинске пройдет концерт рэпера Тимы Белорусских. Автор и исполнитель таких нашумевших хитов, как «Мокрые кроссы», «Незабудка», «Не онлайн», приедет в Челябинск с большой сольной программой и презентует альбом «Твой первый диск — моя кассета». В группе концерта Тимы Белорусских в Челябинске 2019 в соцсетях пишут, что билеты разлетаются и может быть sold out.

— Мы на пороге истории. Совсем скоро состоится самый большой концерт на Южном Урале. Тонна звука, света и спец эффектов, тысячи фанатов, поющих песни в унисон и незабываемая атмосфера. Все хиты, новые песни и конечно же, вы. Горящие глаза, пламенный танцпол, драйв, — говорят организаторы концерта Тимы Белорусских в Челябинске.

Продюсерский центр артиста — лейбл «Kaufman Label». Можно сказать, что в музыку Тим Белорусских попал случайно. Родители хотели видеть его футболистом. Но не сложилось. А вот музыкальная карьера получилась. Случай привел Тима из колледжа прямо на кастинг для нового лейбла. И он прошел отбор.

Песня «Мокрые кроссы» взорвала соцсети и попала на лидирующие позиции Apple Music. Дебютный сольный концерт Тимы состоялся всего год назад в Минске. Клипы Тима Белорусских посмотрели более 45 миллионов раз. Поклонники творчества белорусского рэпера черпают информацию о нем в основном из Instagram.

Там он размещает незатейливые фотографии самого обычного парня из соседнего двора. «Наив», простой слог и незамысловатый мотив — визитная карточка его треков «Незабудка», «Мокрые кроссы», «Витаминка», «Аленка» и многих других.

Выступление Тимы Белорусских в Челябинске 2019 состоится в клубе «Галактика». Стоимость билетов на концерт варьируется от 1 300 до 15 00 рублей. В клубе всего 50 мест в фан-зоне и двести — на танцполе.

Гостей концерта Тимы Белорусских в Челябинске ждут 10 октября, клуб «Галактика». Начало: в 19:00.