Почему Симеон Верхотурский всегда не доделывал работу до конца

Среда, 25 сентября

Постный день

Праведный Симеон Верхотурский (середина XVII века)

Был дворянином, но вел жизнь бедняка. Ходил по деревням, останавливался в избах у крестьян и шил им полушубки на заказ. При этом всегда оставлял работу немного недоделанной и тайно оставлял дом. Делал это сознательно, чтобы не брать денег и не принимать похвалы.

Симеон Верхотурский (икона).

Много времени проводил, живя возле города Верхотурье. Питался рыбой. Проповедовал учение Христа приходящим к нему людям. Умер в 35 лет. Его нетленные мощи были обретены случайно более через полвека. И только тогда стала известна его жизнь. А еще Симеон стал являться верхотурцам во сне: больных исцелял, пьяниц вразумлял.

Четверг, 26 сентября

Поста нет

Священномученник Корнилий Сотник

Поселился в Палестине вскоре после вознесения Иисуса Христа. Был язычником, командиром сотни. Как-то раз во время молитвы ему явился ангел и повелел послать людей за апостолом Петром. После знакомства с ним Корнилий крестился вместе со своими родственниками. А пошел на проповедь и вскоре стал епископом. Обратил к Христу множество язычников. Скончался в глубокой старости.

Корнилий Сотник (икона)

Пятница, 27 сентября

Постный день

Воздвижение Честного и Животворящего Креста

Император Адриан приказал засыпать землей Голгофу и на холме поставить капище Венере и статую Юпитера. Только через триста лет при императоре Константине на этом месте начались раскопки. Перед тем Константин в одной из битв видел на небе знамение - крест с надписью «Сим победиши». Потому он направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену. При раскопках был найден Гроб Господень и неподалеку от него три креста. В этот момент мимо шла траурная процессия. Кресты возложили на покойника. Когда Крест Господень прикоснулся к телу, мертвец ожил.

Воздвижение Креста (икона).

В Константинополь Елена привезла с собой часть Животворящего Древа и гвозди.

Суббота, 28 сентября

Поста нет

Святой апостол первомученик Стефан

Был старшим диаконом* (помощник священника), среди семи первых диаконов поставленных апостолами. Он побеждал иудейских законоучителей в спорах о вере. От зависти те оклеветали Стефана, будто бы он хулит Бога. За это он был бит камнями. Но во время казни молился за своих палачей. А перед смертью сказал: «Господи Иисусе, прими дух мой! Господи, не вмени им это во грех».

Апостол Стефан (икона)

Тело Стефана бросили на съедение зверям. Но перед казнью знаменитый раввин Гамлиэль (до сих пор почитается в иудаизме) и его сын Авив были поражены речами Стефана. Они погребли его тело в своем имении.

* от греч. «служитель»

Воскресенье, 29 сентября

Поста нет

Святитель Киприан, митрополит Киевский и всея Руси

Киприан был сербом, жил на Афоне. За свои труды в 1375 году патриарха Константинополя посвятил его в митрополита Киева и Литвы. И затем в митрополиты всея Руси. В Москве знать не приняла афонского монаха. Он был ограблен и заключен на время под стражу. Затем жил в Литве до 1390 года. Снова вернулся в Москву.

Митрополит Киприан.

Проделал большую работу по по переводу богослужебной литературы. Плотно участвовал в политической жизни того времени. Помогал сохранению православной веры, защищая ее от посягательства католиков.

Понедельник, 30 сентября

Поста нет

Святые мученицы Вера, Надежда и Любовь (II век)

Родились в Италии. София была благочестивой вдовой-христианкой. Назвала дочерей именами трех добродетелей. За исповедование веры император Адриан велел привести их в Рим. Тогда за отказ отречься от Христа людей жестоко казнили. По дороге в Рим София с дочерьми горячо молились о том, чтобы не дрогнуть перед палачами. И на месте казни они удивили всех своим спокойствием. Адриан обещал помиловать их, если принесут жертву богине Артемиде. Но получил отказ. Вере было 12, Надежде - 10 и Любови - 9 лет. Их жутко пытали, а Софию заставили смотреть на страдания дочерей. Но она молила Бога о том, чтобы дал сил перенести страдания. После казни изуродованные тела дочерей отдали Софии. Она похоронила их за город и три дня сидела у могилы. А затем умерла. Мощи святых находятся во Франции, в городе Эльзасе.

Вторник, 1 октября

Поста нет

В храмах в этот день читается отрывок из Послания Галатам* (V глава)

К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу.

Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом.

Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы.

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом.

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, (соблазны,) ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное.

Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют.