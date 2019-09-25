2019-09-25T12:48:51+03:00
Происшествия

Сотрудника погранслужбы ФСБ нашли убитым в Челябинской области

Смертельный выстрел был сделан из табельного оружия
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинской области нашли убитым пограничника.В Челябинской области нашли убитым пограничника.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В ночь на 24 сентября в Брединском районе Челябинской области патруль пограничной службы наткнулся на бездыханное тело. В этой части Урала проходит граница России и Казахстана. Действует пропускной пункт, который контролирует потоки людей и машин между двумя государствами.

— Убитый нес службы на Мариинском пункте пропуска вблизи одноименного поселка. Военнослужащему было 34 года, — сообщил источник КП-Челябинск в силовых структурах.

Собеседник добавил, что погибший не так давно был прикомандирован к этой части. Ранее он также служил в погранслужбе ФСБ, но в другом отряде.

В пресс-службе ведомства подтверждают инцидент, но ничего конкретного сообщать по ситуации не стали.

— Идет служебная проверка, — скупо отметили в погрануправлении по Челябинской области.

Делом занимаются военные следователи, поскольку погибший имел воинское звание и ЧП произошло в закрытой структуре. Между тем как стало известно КП-Челябинск, версия убийства вовсе не является приоритетной у сыщиков.

— В тех местах мигранты иногда действительно пытаются перейти границу в обход КПП, как и при всех приграничных пунктах. Однако на убийство сотрудника случайным перебежком это не похоже. Дело в том, что выстрел был совершен из табельного пистолета погибшего, который лежал рядом с телом. Выводы делайте сами, — добавил собеседник издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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