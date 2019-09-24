В Челябинской области стартовал отопительный сезон

На Южном Урале по поручению губернатора стартовал отопительный сезон. 25 сентября тепло начнет поступать в жилища и учреждения социальной сферы.

— Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано. В Челябинске подключение начнется 25 сентября. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь, — заявил губернатор Алексей Текслер.

Как сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин, традиционно раньше всех сезон начал Кусинский район: жилье и социальная сфера полностью подключены.

Подключены к теплу жители в Кыштымском, Озерском, Снежинском, Трехгорном городских округах; Верхнеуральском, Кусинском, Октябрьском, Пластовском, Саткинском муниципальных районах.

Работы идут в Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Челябинске и Южноуральске, Аргаяше, Еманжелинске, Еткуле, Каслях, Катав-Ивановске, Коркино, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Троицком и Уйском районах и др.

Все выявленные в регионе технические проблемы находились на контроле, для их решения выделены дополнительные финансовые деньги из областного бюджета.