2019-09-25T15:48:54+03:00
Общество

В Челябинской области стартовал отопительный сезон

По распоряжению губернатора Алексея Текслера особое внимание при подключении к теплу уделят детским садам и школам
Ольга АНТОНОВА
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Отопительный сезон в Челябинской области стартовал раньше обычного. Фото: gubernator74.ruОтопительный сезон в Челябинской области стартовал раньше обычного. Фото: gubernator74.ru
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На Южном Урале по поручению губернатора стартовал отопительный сезон. 25 сентября тепло начнет поступать в жилища и учреждения социальной сферы.

— Поручил главам всех муниципалитетов начать отопительный сезон. Это раньше, чем в прежние годы. В нескольких городах и районах тепло уже подано. В Челябинске подключение начнется 25 сентября. До конца месяца тепло должно появиться во всех домах области. Особое внимание, конечно, детским садам и школам. Их будем подключать в первую очередь, — заявил губернатор Алексей Текслер.

Как сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Иван Белавкин, традиционно раньше всех сезон начал Кусинский район: жилье и социальная сфера полностью подключены.

Подключены к теплу жители в Кыштымском, Озерском, Снежинском, Трехгорном городских округах; Верхнеуральском, Кусинском, Октябрьском, Пластовском, Саткинском муниципальных районах.

Работы идут в Верхнем Уфалее, Златоусте, Карабаше, Магнитогорске, Челябинске и Южноуральске, Аргаяше, Еманжелинске, Еткуле, Каслях, Катав-Ивановске, Коркино, Красноармейском, Кунашакском, Сосновском, Троицком и Уйском районах и др.

Все выявленные в регионе технические проблемы находились на контроле, для их решения выделены дополнительные финансовые деньги из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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