На каких звезд похожи главные политики Челябинской области: Текслер — ДиКаприо, а Мякуш — Джейсон Стэйтем

В интернете новая забава — приложение Gradient. В программу можно загрузить селфи, и она найдет вашего двойника среди звезд. КП-Челябинск воспользовалась приложением, чтобы трансформировать южноуральских знаменитостей.

Пройдемся по первым лицам области. Губернатор Алексей Текслер похож на голливудскую звезду Леонардо ДиКаприо.

Старейший законотворец Южного Урала, патриарх челябинской политики, глава ЗСО Владимир Мякуш трансформировался в героя боевиков Джейсона Стэйтема.

Прошлый глава региона Борис Дубровский превратился в киношного суперагента Мэтта Деймона.

Легендарный политик Михаил Юревич перевоплотился в не менее легендарного Рокки, Рэмбо — Сильвестра Сталлоне.

В прошлом министр, сенатор, а ныне правая рука губернатора Ирина Гехт напомнила приложению красавицу Дженнифер Лоуренс. Она снималась в блокбастере «Голодные игры».

Переходим к руководителям города. И.о. мэра Наталью Котову программа соотнесла со жгучей брюнеткой Умой Турман времен «Криминального чтива». Сходства есть!

А вот позапрошлый мэр Евгений Тефтелев предстал в образе солнца русской поэзии — Александра Пушкина. Для того нужна очень сильная фантазия. Евгения Николаевича политтусовка Челябинска сравнивала с Джеффри Рашем. Но его программа употела выдавать.

Новый сенатор, в прошлом уполномоченный по правам человека Gradient Маргарита Павлова перевоплотилась в писательницу детективов Агату Кристи. Сходства есть!

До нее сенатором был Руслан Гаттаров. Путем виртуальных манипуляций он стал Федором Достоевским. Что-то общее во взгляде. А может, дело в силе мысли?

Напоследок герои из мира спорта. Силач Дмитрий Кононец справедливо напомнил Арнольда Шварценеггера.

Другой уральский богатырь Эльбрус Нигматуллин стал папой римским Франциском.

Наконец мы скормили приложению фото Петериса Скудры — главного тренера ХК «Трактор». Спортивный стратег стал стратегом военным — Наполеоном Бонапартом.

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Давайте изучим!