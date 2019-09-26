2019-09-26T12:19:01+03:00
Общество

Думал, что ушиб руку на тренировке — оказался рак

Победивший онкологию инструктор дал советы по выживанию для подростков
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Победивший рак Семен Дунаев дал советы подросткам с онкологией. Фото: СОЦСЕТИПобедивший рак Семен Дунаев дал советы подросткам с онкологией. Фото: СОЦСЕТИ
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Семен Дунаев подростком лишился правой руки. Парень, которого не принимали в вуз без тестов по физкультуре. Эта история облетела СМИ четыре года назад. Семен поступал на спортфак. А там на экзаменах нужно было получить зачет по подтягиванию на перекладине!

Победивший рак Семен Дунаев дал советы онкобольным подросткам

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А раз Семен не подтянулся, его не взяли. Хотя тест по бегу и прыжкам в длину он прошел отлично. Но вмешался ректор. И геройский парень был зачислен.

Сегодня 22-летний параспортсмен работает волонтером в «Искорка Фонде», который помогает онкобольным детям.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) Семен рассказал о том, что было самое сложное в борьбе с раком.

Семен с детства рос активным и подвижным мальчиком. Фото: СОЦСЕТИ

Семен с детства рос активным и подвижным мальчиком. Фото: СОЦСЕТИ

ДИАГНОЗ

В 11 лет «остеогенная саркома правой плечевой кости». Однажды во время подвижных игр Семен упал на руку. Перелома не было, но боль не утихала. Через две недели мама отвела его к врачу, а там врачи обнаружили опухоль. В 12 лет ему пришлось пройти курсы химиотерапии, между которыми ампутировали руку, чтобы болезнь не пошла дальше. Вернуться в класс после больницы было очень непросто...

— Как вы справились?

— Помогли родители и друзья, которые меня поддерживали. Учителя, которые проводили занятия на дому... Спортивное упорство тоже помогло: я сам бывший пловец, вся жизнь была связана с плаванием. Поддержка важна в любых жизненных ситуациях. Не важно, болел ты онкологией или нет. Когда ты останешься один на один с проблемой, ищи поддержку в людях.

Семен Дунаев - волонтер движения помощи онкобольным детям &quot;Искорка Фонд&quot; Фото: СОЦСЕТИ

Семен Дунаев - волонтер движения помощи онкобольным детям "Искорка Фонд" Фото: СОЦСЕТИ

ПРИНЯТЬ РАК

— Вы можете водить автомобиль, заниматься бытом. Сколько времени ушло на то, чтобы привыкнуть к новому образу жизни?

— Трудно теперь вспомнить... Все было постепенно.

— раздражает жалостью окружающих к себе?

— По отношению к себе я не замечал особенных поблажек. Но иногда они случались.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ...

Сегодня Семен — инструктор по плаванию проекта «Молодежка» «Искорка Фонд» и помогает таким же подросткам, как и он, бороться с болезнью.

— После плавания я занялся еще сноубордингом. Это сейчас основное занятие для меня. В этом году открою второй сезон. Надо сказать, что катаюсь я неплохо.

Семен Дунаев спортивный инструктор проекта "Молодежка"

Семен Дунаев спортивный инструктор проекта "Молодежка"

— Вы готовите детей к участию в «Играх победителей»...

— Это отличный мотиватор для них! Наблюдаю за теми, кто из года в год приезжает на соревнования. Они счастливы, как никогда: здесь никто не ограждает их от активности в отличие от больницы. Это помогает преодолеть болезнь.

— «Молодежка», так называется направление. Почему?

— Я видел, что маленьким детям помощи оказывается с каждым годом все больше. А с подростками, которым 14-16 лет, все гораздо сложнее. Их уже не влекут детские игры. А что тогда? Я понял, что то, что будет интересно мне, будет интересно им. Самое главное — они хотят быть самостоятельными. К ним нужно прислушиваться.

СОВЕТЫ ОТ СЕМЕНА

— Не забывать о своем здоровье и чаще посещать врачей. Что касается онкологии, чем раньше она выявляется, тем легче излечивается. Тем, кто уже с этим столкнулся, естественно, нельзя опускать руки. Сегодня очень хорошая статистика побед над раком. Так что это не трагедия, а просто жизненная ситуация. И нужно верить, что она закончится, и надо жить дальше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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