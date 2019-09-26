Наталья Котова проверила экопарковку, скверы и дворы в Челябинске

В четверг, 26 сентября, глава города Наталья Котова проехала по объектам благоустройства Челябинска, которые были в работе нынешним летом. Побывала у театра драмы, где восстанавливается прилегающая площадь; у академии культуры, где с нуля строится сквер; в Ленинском районе, где строился образцовый современный двор.

От здания мэрии глава города Наталья Котова прошла на Театральную площадь. Фото: "Челябинск Сегодня".

ПЕРЕДЕЛАТЬ ПАНДУС — ДОРОГО

В Советском районе, как подчеркнула Котова, есть еще недоделки.

— На Театральной площади не все работы выполнены. Например, ступени лестничного марша, ведущего к зданию театра. Глава Советского района Владислав Макаров предложил правильное решение — нужно сделать доступным это общественное пространство.

Люди из парка Пушкина идут гулять к фонтану, с детьми. Котова советует переделать спуск вдоль лестничных маршей у театра драмы:

— Под уклоном в 45 градусов сделать это нереально, потому мы, скорее всего, пойдем по пути изготовления специальных электрических пандусов-подъемников справа от ступеней. Сделаем единым общественное пространство в центре города — от Горсада до фонтана на площади Революции.

Спуск на лестницах у Театральной площади: здесь появится электрический подъемник для колясок. Фото: "Челябинск Сегодня".

Были нарекания по поставке гранита для ступеней, но контракт заключен до 1 ноября, так что, Наталья Петровна надеется, что все будет выполнено в срок:

— Пандусы установим в следующем году. В этом — заменим уличные скамьи у Театральной площади.

На полное завершение работ в сквере у Театральной площади требуется 35 млн руб. В нынешнем году выделено 4,1 млн руб.

СКВЕРИК У АКАДЕМИИ КУЛЬТУРЫ

Сквер по ул Плеханова у академии культуры в этом году построился с нуля. Мощеные дорожки, клумбы, скамьи, освещение, качели — для жителей окрестных домов проект стал подарком. Вместо вытоптанного пустыря — интересное пространство. Цена вопроса — 5,8 млн руб.

Скверик у Академии культуры: интересное пространство на месте вытоптанного пустыря. Фото: "Челябинск Сегодня".

В следующем году в скверике нужно заняться газонами: посеять траву, высадить декоративные кустарник. Тогда земля в дожди грязью не разнесется по дорожкам.

Таких точек приложения в виде строительства мини-сквериков по городу много. Наталья Котова подчеркнула, что за два-три года все они будут приведены в порядок.

ДОРОГО — БОГАТО

Не хуже, чем в столице выглядит сейчас двор типового пятиэтажного дом № 95 по ул. Дзержинского. В этом году, здесь устроили современную детскую площадку с безопасным покрытием, клумбами, рядами саженцев деревьев и кустарников. Двор стал единым пространством для нескольких домов.

Покрытие площадки в отремонтированном дворе сейчас безопасное. Красиво и функционально. Фото: "Челябинск Сегодня".

Но самое здесь интересное и нужное - экопарковка (см. фото выше). Не асфальт, а специальная решетка, сквозь которую в теплое время будет расти трава, а колеса ее не повредят! И после дождя на парковке не будет грязи и луж.

Цена преображения — 7 млн руб. Обычно на типовой ремонт двора тратится от одного до трех млн руб. Если в каждый двор по программе «Формирование комфортной городской среды» вкладывать такую сумму, количество дворов сократится. С другой стороны, вошедшие в программу будут качественно-новыми.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00