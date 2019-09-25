2019-09-26T16:56:06+03:00
Общество

Алексей Текслер поставил задачи перед ответственным за дороги

Губернатор встретился с исполняющим обязанности министра дорожного хозяйства и транспорта Алексеем Нечаевым
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Алексей Текслер провел рабочую встречу с Алексеем Нечаевым. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер провел рабочую встречу с Алексеем Нечаевым. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Министерству дорожного хозяйства и транспорта предстоит в этом году добиться полного выполнения работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Не менее важен переход к долгосрочным контрактам по ремонту автодорог, подготовка проектно-сметной документации и строгий контроль качества производимых ремонтов.

В сфере автотранспорта приоритетными направлениями являются развитие региональной сети пассажироперевозок; становление единой транспортной системы Челябинской агломерации. Тогда сеть общественного транспорта свяжет Челябинск с пригородом.

— Мы будем увеличивать количество средств на ремонт автодорог. Прошу внимательным образом подойти к реализации поставленных задач. Важно также сформировать перечень перспективных дорожных работ в области, учесть те пожелания, которые были озвучены жителями в ходе моих поездок в муниципалитеты, — подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Нечаев поблагодарил главу региона за доверие.

— Для Челябинской области вопросы автодорог и транспорта, безусловно, являются важными и серьезными. Министерство в полной мере осознает ответственность за состояние этих сфер перед жителями региона. Поставленные Вами задачи будем выполнять, — сказал и.о. министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Выставка британского образования Study UK: Discover You пройдёт в Москве и Санкт-Петербурге 5 и 6 октября
Представители ведущих университетов и колледжей, лучших школ-пансионов, языковых и летних школ Великобритании расскажут о возможностях и перспективах образования за рубежом
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
«Просвещение» и крупнейшее китайское издательство «Народное образование» договорились о тесном сотрудничестве
Группа компаний «Просвещение» и ведущее издательство учебной литературы КНР «Народное образование» (People’s Education Press) будут совместно работать с целью развития и повышения качества образования на территории двух стран
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
Житель Челябинской области взыскал миллионный долг с бывшей жены
Под окнами школы в центре Челябинска нашли мертвого мужчину
Поле конопли уничтожили под Магнитогорском
В дома Верхнего Уфалея вернулась питьевая вода
Алексей Текслер рассказал, как воздух в Челябинске станет чище
Челябинская ветстанция предоставит 50% скидки на услуги к Всемирному дню защиты животных
Жалобу на переполненный контейнер с мусором примет смартфон
В Челябинске активизировались таксидермисты
Болеем за наших! Хоккейные недели в Челябинске продолжатся в октябре
Билеты на игры «Трактора» можно купить с 50% скидкой
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
Карен Даллакян зовет домашних животных Челябинска на диспансеризацию
В Коркино возмутились важнейшим мероприятием в жизни района, которое провели пока все на работе
Панайотов на концерте в Челябинске отказался от коробки конфет
«Перевертмейстер» из Челябинска рассказала о самом страшном кошмаре
Веселые старты для собак и их владельцев «Лохматый чемпион» в Челябинске перенесли на октябрь
Алексей Текслер встретился с кандидатами на посты министров социального блока
В Челябинской области парень пустил друга-бесправника за руль и попал с ним в ДТП
Юная певица из Челябинска спела на «Вечернем Урганте»
С трасс в Челябинской области уберут камеры-«треноги»
В Челябинской области вырастут штрафы за уничтоженные деревья и раскопки на дорогах
В элитном ЖК Челябинска эвакуировали офис
Меньше 1% жителей Челябинской области разделяют мусор
В Челябинской области прокуратура возбудила дело на Водоканал за то, что целый район несколько дней сидел без воды
Депутаты ЗСО Челябинской области досрочно прекратили полномочия омбудсмена