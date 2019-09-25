Алексей Текслер поставил задачи перед ответственным за дороги

Министерству дорожного хозяйства и транспорта предстоит в этом году добиться полного выполнения работ по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Не менее важен переход к долгосрочным контрактам по ремонту автодорог, подготовка проектно-сметной документации и строгий контроль качества производимых ремонтов.

В сфере автотранспорта приоритетными направлениями являются развитие региональной сети пассажироперевозок; становление единой транспортной системы Челябинской агломерации. Тогда сеть общественного транспорта свяжет Челябинск с пригородом.

— Мы будем увеличивать количество средств на ремонт автодорог. Прошу внимательным образом подойти к реализации поставленных задач. Важно также сформировать перечень перспективных дорожных работ в области, учесть те пожелания, которые были озвучены жителями в ходе моих поездок в муниципалитеты, — подчеркнул Алексей Текслер.

Алексей Нечаев поблагодарил главу региона за доверие.

— Для Челябинской области вопросы автодорог и транспорта, безусловно, являются важными и серьезными. Министерство в полной мере осознает ответственность за состояние этих сфер перед жителями региона. Поставленные Вами задачи будем выполнять, — сказал и.о. министра.