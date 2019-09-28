«Дети плакали и кричали»: опека забрала пятерых ребятишек, пока их мать лежала на операции в больнице

У Нины Пугачевой из Челябинской области семеро детей. Двоим за двадцать лет, и они давно вылетели из семейного гнездышка. А еще пятеро живут с мамой в маленьком холодном доме. Младшей дочке три годика, старшей — уже 14.

Недавно Нина попала в больницу: легла на плановую операцию по удалению камней из почек. Детей оставила под присмотр соседа. Даже доверенность написала, простенько — от руки. А той же ночью к мужчине пришли полиция и опека — детей забрали в реабилитационный центр.

— Они плакали и кричали: не забирайте нас, оставьте с дядей Сережей. Но всех засунули в легковушку и увезли, — жалуется 44-летняя многодетная мать.

Формальный повод забрать детей у чиновников был.

— Они остались без законного представителя, — защищаются власти.

Но сама Нина уверена, что это был запоздавший акт мести, ведь женщина уже несколько лет конфликтует с чиновниками из местной администрации.

СТЕНЫ ПО ПОЯС В НАЛЕДИ

Старенький домик из шлакоблоков в селе Степановка Нина купила лет десять назад. Сразу же после сделки бывшие владельцы срезали систему отопления. Видно, решили перепродать или сдать в металлолом. В итоге жизнь семьи превратилась в настоящее испытание.

Каждую зиму стены дома по пояс покрываются наледью. Причем, внутри жилых помещений. А когда приходит весна, место наледи занимает черный грибок. Семья мерзнет, а дети постоянно болеют.

Женщина попросила чиновников переселить ее в другой дом. Но соцзащита готова только на маленькие уступки: восстановить за счет бюджета отопление.

— Нас это не спасет, — говорит Пугачева. — По-хорошему, дому нужен капитальный ремонт. А еще лучше — другая жилплощадь. В идеале — в райцентре.

ЧИНОВНИКАМ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЕТИ

В Степановке всего 40 дворов. Нет ни школы, ни детского сада, ни кружков для детей, нет работы. По образованию Нина — пекарь-кондитер, но уже много лет не у дел. Приложить руки в Степановке не к чему.

Сейчас семейство живет на пенсию по потере кормильца от первого мужа и на мизерные алименты второго. Без помощи государства клубок проблем не решить. И чиновники который год предлагают сдать детей государству.

После огласки в СМИ, соцзащита заверила, что вернет детей Пугачевой в тот же день, когда женщину выпишут из больницы.

Тем не менее, процедуру изъятия ребятишек проверит Следственный комитет. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку в Челябинской области.