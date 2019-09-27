Автозавод «Урал» отмечает День машиностроителя

Ежегодно в последнее воскресенье сентября в России отмечается День машиностроителя. В этом году он приходится на 29 сентября. В честь этого события автомобильный завод «Урал» по доброй традиции организует ряд праздничных мероприятий, представляя к наградам и поощрениям лучших работников предприятия. В честь профессионального праздника свыше ста автозаводцев отмечены различными ведомственными и корпоративными наградами за весомый вклад в эффективную работу предприятия, за успехи в трудовой деятельности, за многолетний добросовестный труд.

29 сентября автомобильный завод «Урал» отмечает профессиональный праздник — День машиностроителя. День машиностроителя давно стал традиционным праздником автозаводцев. Сегодня автозавод «Урал» благодаря расширению и обновлению модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, развитию товаропроводящей сети, является одним из лидеров российского рынка полноприводных грузовых автомобилей. Диверсификация продуктовой линейки, постоянное обновление модельного ряда с учетом требований рынка грузовой техники и мнения потребителей, являются одними из основополагающих принципов деятельности предприятия. Завод «Урал» реализует ряд различных социальных программ в сфере обучения молодежи, отдыха детей, досуга, пенсионного обеспечения, помощи детям и ветеранам.

В преддверии праздника в подразделениях автозавода состоялись собрания трудовых коллективов, на которых в честь Дня машиностроителя около пятидесяти работникам автозавода вручены Почетные знаки «Ветеран «УралАЗ» и благодарственные письма за многолетний добросовестный труд от распорядительного директора АЗ «Урал» Павла Яковлева. Напомним, знак «Ветеран УралАЗ» вручается женщинам, достигшим 20 лет непрерывного трудового стажа работы на предприятии, и мужчинам, проработавшим на АЗ «Урал» 25 лет. Рекордсменами по непрерывному трудовому стажу среди награжденных стали слесарь механосборочных работ центра компетенций, прототипирования и испытаний дирекции по развитию Александр Чернов и наладчик холодноштамповочного оборудования цеха нормалей Анатолий Венедиктов, которые посвятили работе на Уральском автозаводе 45 и 50 лет соответственно.

В честь Дня машиностроителя во Дворце культуры автозавода «Урал» состоится награждение сотрудников. Почетными грамотами Министерства промышленности и торговли Российской Федерации награждены 10 работников предприятия. Почетными грамотами и благодарностями губернатора Челябинской области отмечены 11 автозаводчан. Грамотами Министерства экономического развития Челябинской области отмечены восемь сотрудников предприятия.

Корпоративные награды — грамоты и благодарности компании получили 24 лучших работников «Урала». Корпоративным знаком «За заслуги» награждены десять автозаводчан. Данная награда «За профессиональные достижения в области автомобилестроения» вручается на предприятии ежегодно, начиная с 2008 года.

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