Погода в Челябинске на октябрь 2019: золотая осень и мокрый снег на проводах

Все еще будет: и тело, и солнце, и золотая осень! Ведь впереди у горожан целый октябрь 2019. А этот месяц сулит немало приятных сюрпризов. Мы узнали, какая погода ждет жителей Челябинска в октябре 2019.

БЫВАЛО ВСЯКОЕ: ТО ПЛЮС, ТО МИНУС

— В истории бывало всякое. Как-то раз в Челябинске в октябре стукнул мороз: температура упала до -25 градусов. А была осень, когда синоптики отмечали +25. В октябре 2019 в Челябинске однозначно будут заморозки: и в воздухе, и на почве. Но именно про этот месяц принято говорить «золотая осень». Октябрь порадует нас пиршеством красок, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Сейчас ночные температуры держатся в районе нуля, днем в Челябинске воздух прогревается до +6…+8 градусов.

А уже со вторника, 1 октября, на Южном Урале начнется резкое потепление.

Ночами будет до +6 градусов, дневные температуры поднимутся до +15. Но, увы и ах, в город вернутся дожди. Остается надеяться, что небольшие. Погода в октябре 2019 в Челябинске — дама переменчивая.

Относительное тепло, если верить погодным информерам в интернете, простоит до 10 октября. Потом прогноз погода в Челябинске на октябрь 2019 станет прохладнее.

С 10 по 20 октября: примерно +10 градусов днем и +3…+5 ночь.

После 20 октября: около +5 градусов днем и до -2 градусов ночью.

ПЕРВЫЙ СНЕГ МОЖЕТ СТАТЬ ПОСТОЯННЫМ

— Нередко в октябре устанавливается временный снежный покров. Но в холодные годы может установиться и постоянный. В северных районах области это случается в первой-второй декаде, а на остальной территории — в третьей декаде месяца, — говорят в Гидрометцентре.

К концу месяца в областном центре возможны первые метели. И еще более неприятные проявления непогоды: отложение мокрого снега на ветках и проводах, гололед. Если повезет, можно увидеть октябрьскую грозу, правда, это случается крайне редко. А вот туманы, наоборот, в порядке вещей. Хотя в Челябинске их легко спутать со смогом.

А вы какой погоды ждете в октябре в Челябинске?