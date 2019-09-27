Алексей Текслер поставил задачу по росту инвестиций в Челябинской области

На заседании по улучшению инвестиционного климата в регионе губернатор Челябинской области поставил задачу перед членами правительства: к 2024 году обеспечить рост инвестиций в экономику региона на треть по сравнению с 2018 годом.

— Задача, поставленная президентом страны в области экономики, — это обеспечение экономического роста и на его основе увеличение доходов граждан. Решение этих задач напрямую связано с увеличением темпов роста инвестиций, с созданием высокопроизводительных рабочих мест. Это требует кардинальных изменений в инвестиционной активности на всех уровнях, в первую очередь, региональном и муниципальном, — сказал губернатор.

Инвестору нужны гарантированные налоговые преференции и иные стимулы. В Челябинской области разработан и подписан губернатором закон об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль, который дает преференции для резидентов промышленных кластеров.

На инвестиционном совете решено выделить в аренду без торгов земельные участки компании «Трест Магнитострой» в микрорайоне № 19-1 (в границах ул. Академика Королева, Петра Сумина, Татищева и Комсомольского проспекта в Челябинске). Строительство будет идти десять лет.

Одобрено выделение земли без торгов ООО СК «СтройДом» для строительства детсада на 290 мест на пересечении ул. Якутской, Лизы Чайкиной, Дзержинского, Гранитной в Ленинском районе. Объем инвестиций составит 240 млн рублей.

Садик будет построен за счет инвестора. Откроют его в конце будущего года.

Еще один земельный участок в аренду без конкурсных процедур для реализации масштабного инвестиционного проекта по модернизации производства получило ООО НПО «Радиотехнические системы».