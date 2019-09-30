«Импровизация» в Челябинске: команды Урала будут соревноваться в качестве юмора
Всероссийский проект «Импровизация. Команды» открывает сцену «Урал» и проводит четвертьфинал финала в Челябинске. 6 октября на одной сцене сойдутся команда «Суровые» из Челябинска (ребята из проекта «Смех за МКАДом») и «Малахитовые» из Екатеринбурга.
Вы увидите совершенно новые форматы, которых нет на ТВ и на отдельных концертных выступлениях команд!
Рефери: Данил Саломатов
Жюри:
Оля Андрианова — Stand — Up комик, участница ComedyБаттл на ТНТ
Юрий Жуков — Stand — Up комик
Проект «Импровизация. Команды» — это главная российская соревновательная площадка для команд, выступающих в жанре импровизационной комедии. Региональных сцен по России всего две — Сцена «Питер» и Сцена «Урал». Победители региональных сцен попадают в «высшую лигу» проекта «Импровизации. Команды», на Сцену «Хард» (Москва).
Подробнее:
6 октября
Место:Бар «BREWKI BAR» (Кирова, 102)
Сбор гостей в 18:30
Вход: 350 рублей Приобрести билеты можно здесь.
Бронирование столов по тел. +7 9822856626 (Наталия)