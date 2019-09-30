2019-09-30T11:51:51+03:00
Общество

«Импровизация» в Челябинске: команды Урала будут соревноваться в качестве юмора

Новый комедийный проект проведут в южноуральской столице
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Всероссийский проект «Импровизация. Команды» открывает сцену «Урал» и проводит четвертьфинал финала в Челябинске. 6 октября на одной сцене сойдутся команда «Суровые» из Челябинска (ребята из проекта «Смех за МКАДом») и «Малахитовые» из Екатеринбурга.

Вы увидите совершенно новые форматы, которых нет на ТВ и на отдельных концертных выступлениях команд!

Рефери: Данил Саломатов

Жюри:

Оля Андрианова — Stand — Up комик, участница ComedyБаттл на ТНТ

Юрий Жуков — Stand — Up комик

Проект «Импровизация. Команды» — это главная российская соревновательная площадка для команд, выступающих в жанре импровизационной комедии. Региональных сцен по России всего две — Сцена «Питер» и Сцена «Урал». Победители региональных сцен попадают в «высшую лигу» проекта «Импровизации. Команды», на Сцену «Хард» (Москва).

Подробнее:

vk.com/improvteams

vk.com/improvteams.ural

6 октября

Место:Бар «BREWKI BAR» (Кирова, 102)

Сбор гостей в 18:30

Вход: 350 рублей Приобрести билеты можно здесь.

Бронирование столов по тел. +7 9822856626 (Наталия)

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