Ради новой квартиры мать заставляет детей жить впроголодь в промерзшем доме

Частную жизнь 44-летней Нины Пугачевой из деревни Степановка в эти дни обсуждают по всей стране. Женщина рассказала СМИ о чиновниках из соцзащиты, которые выкрали ее детей, пока она лежала в больнице.

— Я легла на операцию удалять камни в почках, — говорит Нина. — Дети остались с другом семьи. А ближе к ночи приехал сотрудник полиции и женщина из опеки. Они похитили моих детей. Усадили всех пятерых в легковушку и отвезли в реабилитационный центр «Надежда».

Женщина полагает, что это месть за ее затянувшийся конфликт с соцзащитой и главой Октябрьского района.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735001" frameborder="0"></iframe> Нина Пугачева рассказывает, как у нее украли детей.

«ГОТОВЫ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ, НО ОНА НЕ СОГЛАШАЕТСЯ»

Как многодетная мать, Пугачева стоит в очереди на социальную квартиру. Ее собственный дом не дотягивает до нормы по количеству квадратных метров. Однако это еще полбеды. Фактически домишко непригоден для проживания. В комнатах срезаны батареи, и зимой стены изнутри покрываются ледяной коркой. А весной — черной плесенью.

Нина требовала признать ее дом аварийным. Но комиссия пришла к выводу, что жить в нем можно, — достаточно восстановить отопление.

— Мы не раз предлагали провести ремонт печки, восстановить систему отопления и починить электропроводку за счет бюджета. Но она не соглашается, — говорят в соцзащите Октябрьского района.

Печка в доме разрушена, но чинить ее многодетная мать отказалась.

И причина отказа ясна. Женщина задалась более высокой целью.

— Степановка практически умерла. Здесь нет ни школы, ни детского сада, ни поликлиники, ни работы. Я допустила неосторожность: купила здесь дом. Но жизнь в Степановке оказалась утопией. Я хочу жить в райцентре, где для детей есть кружки, а для взрослых — работа, — говорит Нина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/735003" frameborder="0"></iframe> В районной соцзащите рассказали, что предлагали Пугачевой выход, но та от всего отказывается.

НЕТ ДЕТЕЙ — НЕТ ПОСОБИЙ

Сейчас женщина не работает, а ее «друг семьи» — гражданский муж — перебивается случайным калымом. Семья живет на детские деньги, которые получает от соцзащиты — это 11,5 тысяч рублей. Если детей (им от трех до 14 лет) заберут на попечение государства, пособий взрослым уже не видать — придется устраиваться на работу.

— Семья Нины Павловны стоит на учете как попавшая в трудную жизненную ситуацию. Со стороны соцзащиты она получает все меры поддержки. Мы нашли ей вакансии посудомойки в столовой с трехразовым питанием, вакансию пекаря, вакансию продавца-консультанта в «Магните», но работать она отказалась. Пробовали решить проблему с жильем. Предложили дом в деревеньке Ваганово с работой в животноводстве. Но и эта деревня ей не понравилась. Подыскали ей съемный дом в самом райцентре, но женщину не устроило, что там печное отопление. Она согласна только на газ или на электрический обогрев и бесплатно. А такое, увы, невозможно! — говорит начальник управления соцзащиты Октябрьского района Екатерина Бабенкова.

Стоять в очереди на жилье Пугачева не хочет, требует выделить ей квадратные метры в обход других нуждающихся семей.

«ДАЖЕ КАРТОШКУ НЕ ПОСАДИЛА»

— Я помню, как Нина Павловна покупала свой дом лет десять назад. Тогда мы предупреждали: куда вы едите? Здесь нет ни школы, ни садика. Она твердила: хочу вести свое хозяйство. А теперь даже картошку на зиму не посадила. Говорит: все равно вы дадите мне жилье там, где хочу. Как я буду переезжать с этой картошкой? — продолжает Екатерина Бабенкова.

По словам работников соцзащиты, нынешний дом пришел в негодность за это лето. Чиновники полагают, что отопление жильцы срезали сами, чтобы сдать на металл, печь разрушили — тоже… Ощущение, что своей цели многодетная мать решила добиться любым путем.

— Мы забрали детей, потому что гражданский муж Нины Павловны не является законным представителем. Когда мать вернется, мы вернем всех ребят. Но и будем следить за семьей. Грядущие холода в доме без отопления угрожают здоровью детишек, — пообещала начальник районной социальной защиты.

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