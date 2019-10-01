Как выбрать надежную кровлю?

Кровля — важная часть конструкции дома, без которой трудно себе представить комфортное существование. Крыша оберегает, объединяет, защищает от ненастий. Поэтому вопрос, каким материалом крыть крышу, всегда имел огромное значение для хозяина дома.

История вопроса

Еще несколько лет назад широкое распространение имели фальцевая кровля из оцинкованной стали, материалы на основе битума, такие как толь или рубероид, и асбоцементный шифер. В наши дни, к счастью, рынок предлагает гораздо больше решений для кровли на любой вкус и кошелек. Среди востребованных материалов можно назвать профнастил и металлочерепицу из стали с различными видами полимерных покрытий; ондулин из прессованной целлюлозы с битумной пропиткой; битумную черепицу с покрытием из медной фольги или посыпки каменной крошкой; композитную черепицу (из стали, покрытой полимером и посыпанной каменной крошкой); керамическую и цементопесчаную черепицу.

Безупречных — нет!

Богатство выбора совсем не подразумевает того, что все кровельные покрытия одинаково хороши и функциональны. Например, все битумосодержащие материалы горючи. Битум плавится на солнце, а на морозе, наоборот, трескается, что сокращает срок службы кровли. Керамическая или цементопесчаная черепица, а также сланец много весят. Это требует большей прочности стен, фундамента и стропил, а также профессиональной укладки. Квалифицированные специалисты по монтажу таких покрытий встречаются редко. Под битумную черепицу (гибкая черепица) требуется сплошная ровная подложка из водостойкой фанеры или OSB-плит с хорошей гидроизоляцией стыков, что сложно в обустройстве и недешево. Медная фальцевая кровля всем хороша: красива, долговечна, но в десять раз дороже металлочерепицы, что делает ее малодоступной для подавляющего большинства граждан.

Требования к кровельным материалам довольно высоки и противоречивы, поэтому наиболее популярными в России являются металлочерепица и профнастил из стали с полимерным покрытием. Объяснение простое — эти решения превосходят другие материалы по сумме показателей.

Близко к идеалу

Стоимость металлочерепицы и относительная простота работы по укладке делают ее лучшим выбором. Монтаж металлочерепицы может осуществить бригада из трех-четырех человек. В крайнем случае с этой работой могут справиться и сами домовладельцы, строго соблюдая инструкцию по монтажу. Сталь не пропускает воду и ветер, в отличие от черепицы и камыша. Не разрушается холодом или жарой, как битумные материалы; негорюча, в отличие от ондулина. Непревзойденная прочность стали позволяет ей успешно противостоять дождям, снегопадам, граду. Даже сильный удар, способный разбить шифер, оставит лишь вмятину на металле, и в срочном ремонте не будет необходимости. Малая масса стальной кровли, примерно 4-5 кг на квадратный метр, означает, что материал для перекрытия дачного дома или коттеджа вполне возможно привезти на обычной «Газели.

По внешним (эстетическим) свойствам сталь как минимум не уступает другим кровельным собратьям. В ассортименте крупных производителей, таких как Компания Металл Профиль найдется покрытие на любой вкус и цвет: матовое, глянцевое, металлик. Есть даже покрытия (например CLOUDY), которые максимально точно имитируют натуральную черепицу со всеми ее неровностями цвета и переходами от терракотового до темно-коричневого. Одним словом, хороший вид крыши обеспечен с любого расстояния — вблизи играет роль цвет и фактура, а издалека приятный глазу вид будет обеспечиваться чистыми линиями, которые для металлических материалов заданы технологически, при прокатке, а не зависят от мастерства рабочих, как в случае со штучными материалами, вроде керамической черепицы.

Важнейший параметр — срок службы кровли из металочерепицы или профнастила — неразрывно связан с качеством самого материала, а также комплектующих и монтажа. Если последний фактор полностью зависит от строителей (не важно, приглашены они со стороны или домовладелец строит своими руками), то в вопросе качества стали с полимерным покрытием придется довериться репутации производителя, так как проверить эти параметры очень сложно.

Как сделать качественную кровлю?

мини-инструкция

Чтобы кровля без проблем прослужила долго, не стесняйтесь проверять характеристики материала.

1. Внимательно осмотрите все листы. На заводской продукции, в отличие от кустарной, всегда есть маркировка.

2. Желательно чтобы толщина листа была не менее 0,5 мм, иначе он будет гнуться. Мало кто знает, что убавление всего 0,05 мм толщины листа, ведет к потере до 20% жесткости!

3. Цинковый слой защищает металл от ржавчины. Сталь с покрытием 275 грамм цинка на квадратный метр служит на пять — семь лет дольше, чем такая же со слоем 180.

4. Длина листов не должна превышать трех метров. Так вы сможете сэкономить на доставке и избежать проблем при монтаже: небольшие листы можно закрепить даже вдвоем.

5. При расчете количества материалов, обратите внимание, что листы необходимо располагать на крыше с нахлестом 11-12 сантиметров.

6. Качественные водосточная система и снегозадержатели — не роскошь, а верный способ уберечь кровлю, спасти ваших близких от падающих с крыши сосулек и заледеневших сугробов.

7. Продумайте, как будет выглядеть снизу выступающая часть крыши. Чтобы уберечь края металлического листа от коррозии, используйте софиты. Те, что выполнены из металла прослужат дольше, чем деревянные, и они прочнее, чем пластиковые модели.

Чтобы избежать подделок, обратитесь напрямую к производителю — «Компании Металл Профиль». Она признана лидером среди мировых компаний по производству кровель и фасадов*.

Продукция отвечает строгим требованиям ГОСТ. Произведенный в России металл, проверяется и окрашивается на собственном заводе фирмы. Так достигается высокое качество и сохраняется низкая цена продукта.

*по результатам Исследования Аналитического центра НАФИ, 2017.

На правах рекламы.