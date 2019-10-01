2019-10-01T16:03:30+03:00
Общество

Алексей Текслер побывал в Еманжелинском районе

Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер на стадионе поселка Зауральский. Теперь у школьников уроки физкультуры - класс. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер на стадионе поселка Зауральский. Теперь у школьников уроки физкультуры - класс. Фото: gubernator74.ru
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В июле начался капремонт стадиона школы в поселке Зауральский Еманжелинского района. Спортивный объект — точка притяжения для всего поселка. Такого масштабного проекта в районе не было много лет. Стадион вошел в федеральные проекты «Спорт — норма жизни» и «Новая школа». Теперь на отремонтированном стадионе у школьников проходят уроки физкультуры.

Побывал Текслер на промплощадках ЗАО «ИНСИ», осмотрел мощности мясоперерабатывающей компании «Ромкор». Мясную продукцию «Ромкора» продают в Челябинской, Свердловской, Тюменской, Оренбургской областях, Пермском крае, ХМАО и Башкирии.

В горбольнице пациенты посетовали Текслеру на нехватку врачей. Губернатор обсудил с руководством больницы причины нежелания молодых врачей выходить на работу и меры по привлечению специалистов в территорию.

— Как и во многих муниципалитетах, основная проблема района — нехватка врачей. Помимо этого, есть ряд организационных недоработок, из-за которых в коридорах скапливаются очереди. Мы увеличим финансирование на капитальные ремонты объектов первичного звена, добавим средства на приобретение оборудования. Нужно чтобы специалисты выявляли болезни на ранних стадиях. Именно на эти вопросы я буду обращать внимание, — подчеркнул глава региона.

На встрече с жителями народ сетовал на состояние дорог, ЖКХ, медобслуживание. Вручая главе района Евгению Светлову «синюю папку», Текслер сказал:

— Район разноплановый. С одной стороны, здесь стабильная социально-экономическая и политическая ситуация. С другой стороны, район мог бы более активно использовать все преимущества близости с мегаполисом.

Текслер продолжает практику выездных заседаний правительства в территориях. На снимке: встреча с жителями Еманжелинского района. Фото: gubernator74.ru

Текслер продолжает практику выездных заседаний правительства в территориях. На снимке: встреча с жителями Еманжелинского района. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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