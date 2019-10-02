Спасем Чебаркуль: общественники организации «АнтиСМОГ» побывали в «болевых» точках популярной курортной зоны Южного Урала

На телефон горячей линии общественной организации «АнтиСмог» (8-351-777-08-08) поступила очередная жалоба. В этот раз от жителей Чебаркульского района Челябинской области. Люди звонят и задают целый ряд вопросов: что за отвалы куриного помета «красуются» неподалеку от Чебаркуля, почему мелеют озера в курортной зоне, работают ли очистные сооружения?

Экопатруль АнтиСМОГ вооружившись газоанализатором, тепловизором и другим специальным оборудованием незамедлительно выехал на территорию экологического бедствия.

Куриный помет от птицефабрики на площади примерно в 4 футбольных поля, толщина слоя в среднем метр-полтора.

В эфире радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) о конкретных случаях нарушения природоохранного, экологического законодательства, путях решения таких проблем (в данном случае в курортной зоне Чебаркуля) мы поговорили с руководителем челябинской региональной общественной организации «АнтиСМОГ» Михаилом Маховым и предпринимателем Андреем Самокатовым, который развивает курортный бизнес в Чебаркульском районе.

Заполнить вакуум достоверной информацией

Михаил Махов начал разговор с пояснения, отметив, что к курортной зоне Чебаркуля относятся земли различного назначения и подчинения. В том числе, и федеральные (Министерства обороны), и входящие в состав Чебаркульского муниципального района и Чебаркульского городского округа. Минимум семь крупных озер составляют курортную основу этой территории. Это всем известные водоемы — Еловое, Большой Кисегач, Чебаркуль, Теренкуль, Большой и Малый Сунукуль, Табанкуль. Не иначе, — бренд Челябинской области, который, по сути, сформировался еще в советское время.

Куриный помет от птицефабрики на площади примерно в 4 футбольных поля, толщина слоя в среднем метр-полтора.

Однако, по словам Михаила Махова, в этом излюбленном месте отдыха, сегодня нет какого-то единого направления, того же бренда, если хотите. Фактически на одном «пятачке» расположены разноплановые предприятия индустрии отдыха и здоровья, большие и малые — санатории, профилактории, базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. Единой политики в решении экологических задач, как не было, так и нет. Были попытки со стороны местной администрации, областных властей упорядочить эту работу, но пока безрезультатно.

— Главная задача специалистов и общественников «АнтиСМОГ» — постоянный мониторинг и контроль за чистотой воздуха, за экологической обстановкой. Запрет на обсуждение экологических тем сегодня фактически снят. Этот вакуум нужно заполнить действительно достоверной информацией. Информацией, которая касается, в том числе, и отдельно взятых тем, касается взаимодействия с представителями всех ветвей власти, — отмечает Михаил Махов. — И один из самых острых вопросов, злободневных вопросов, с которым недавно обратились к общественникам жители Чебаркульского района, связан с нарушением природоохранного законодательства. Жалобы жителей касались конкретной проблемы — нарушение технологии утилизации отходов Чебаркульской птицефабрики. Да, это флагман нашего агропромышленного комплекса. Марку «Чебаркульская птица» сегодня знают жители Южного Урала, и не только нашего региона. Но, к сожалению, это прекрасное предприятие, со слов жителей, позволяет себе, сливать жидкий куриный помет с птицефабрики прямо на поля, в открытый грунт рядом с лесными массивами. Это заметно даже «невооруженным взглядом». Летом специфический запах чувствуется уже на трассе М-5. И местные жители туристы, разумеется, «наслаждаются» этими «ароматами» в полной мере.

Куриный помет от птицефабрики на площади примерно в 4 футбольных поля, толщина слоя в среднем метр-полтора.

Куриный помет — отходы или продукт?

Экологический патруль «АнтиСМОГ» вместе с общественными инспекторами Росприроднадзора побывали на месте «экоаварии» в Чебаркульском районе. Взяли пробы почвы, воды…

Михаил Махов вместе с коллегами был впечатлен масштабами бедствия. Птицефабрика, сильно себя не утруждая, сваливает эти отходы прямо неподалеку от промплощадки. Картина удручающая: куриный помет навален на площади примерно в четыре футбольных поля, толщина слоя в среднем метр-полтора. Утонуть можно (смотрит фото).

— Дальше — больше. Любой здравомыслящий и логически думающий гражданин скажет, что любой помет — это отходы производства, а значит, здесь должны вступать в действие правила утилизации. Росприроднадзор, другие профильные ведомства могут это подтвердить. Отходы нужно хранить и утилизировать в специальных отстойниках. Однако на самой «Чебаркульской птице» считают, что куриный помет — это вовсе не отходы, а, как не парадоксально, — продукты производства. Об утилизации здесь даже не помышляют. Как так: столько лет сваливали все это добро «за забор», а тут нужно что-то придумывать, что-то решать? — продолжает разговор Михаил Махов.

Специалисты «АнтиСМОГ» составили соответствующие акты, взяли пробы и направили эти материалы во все соответствующие надзорные органы. Ответ должен быть получен уже в самое ближайшее время.

Куриный помет от птицефабрики на площади примерно в 4 футбольных поля, толщина слоя в среднем метр-полтора.

Нечистоты по цепочке

Отметим, что общественники посетили еще несколько проблемных территорий в курортной зоне Чебаркуля. Одна из остановок — очистные сооружения на озере Табанкуль. Да, они есть, они работают еще с советских времен. Правда, первый сотрудник на очистных появился только спустя примерно час после приезда группы «АнтиСМОГ». Сотрудники общественной экологической организации взяли пробы воды, отметив заметную мутность и характерный «туалетный» запах воды. Эти пробы были переданы на анализ в Санэпидемстанцию. Результаты проверки также будут известны позже, равно, как и нахождения путей решения данных проблем.

— Еще с детства я помню, что этот водоем был одним из любимых мест отдыха земляков, здесь было полно рыбаков, — делится впечатлениями Михаил Махов. — Сегодня пустота полнейшая. Озеро заросло. Съемку сверху показала, — вода зелено-изумрудного цвета, что характерно для размножения сине-зеленых водорослей, которые способны убивать все живое.

Очистные сооружения на озере Табанкуль.

Общественники отметили, что очистные сооружения, рассчитанные на переработку 4,5-5 тысяч кубометров канализационных стоков в сутки, изрядно изношены и требуют ремонта. Вполне можно предположить, что из-за нарушений технологий очистки происходят постоянные неочищенные сбросы в Табанкуль, а по цепочке и в другие связанные с ним водоемы курортной зоны Чебаркульского района (Табанкуль расположен в центре этого каскада водоемов). Также предполагается, что в озеро могут попадать фекалии и химические вещества.

Почему озера обмельчали?

Еще одной проблемной экологической точкой притяжения экспедиции «АнтиСМОГ» стали перетоки между каскадом озер курортного «бассейна». В свое время, еще с советских времен эти перетоки поддерживались в рабочем состоянии, и позволяли сохранять естественный водный и экологический баланс. Опять же, к сожалению, «благодаря» действиям ответственных или безответственных чиновников, действиям армейских частей, все эти перетоки почему-то были перекопаны.

— Фактически озера начали существовать в автономном режиме, и, как следствие, заметно терять воду. Обмеление Большого Кисегача и других озер происходит из-за незаконного перекрытия естественных притоков. Так, за последние десятилетия глубина озера Кисегач уменьшилась на два метра, а береговая линия ушла в некоторых местах до 100 метров от изначальной границы уреза воды, — отмечает Михаил Махов.

Нет единой стратегии

Предприниматель Андрей Самокатов напомнил, что все здравницы Чебаркуля сейчас в частной собственности, со своими обозначенными территориями, и это системный процесс. Однако единой стратегии развития, к сожалению, нет. Все решения существующих проблем, развитие зоны отдыха, — все носит хаотичный характер.

Так, к примеру, очистные сооружения, как мы уже отмечали, рассчитанные на переработку объема примерно в пять тысяч кубометров воды в сутки, сегодня из-за снижения числа отдыхающих, туристов, перерабатывают порядка 0,5 тысяч «кубов». Из-за такого существенного — в 7-10 раз падения, нарушается технологический процесс очистки. Кроме того, малый объем очистки приводит к тому, что очистные сооружения в зимний период просто промерзают. Немаловажный фактор, свидетельствующий о необходимости пересмотра экологических подходов, связан и с тем, что на очистных сооружениях Табанкуля используется, так называемый метод биологической очистки, принятый еще полвека назад. Однако, этот метод не позволяет очищать стоки различных химический соединений — к примеру, стиральных порошков, мыла, другой химии, которая сейчас активно используется в быту.

— Озера курортной зоны Чебаркуля уникальны, и это, безусловно, одни из ярких жемчужин всего Урала. К примеру, Большой Кисегач всегда отличался своей прозрачность, и был в ряду таких чистейших озер, как Тургояк и Увильды. И такие жемчужины необходимо сохранять. Тем более, что сейчас значительно возрастает объем именно внутреннего туризма. В связи с этим недавно принят важный документ, касающийся Стратегии развития такого туризма в Российской Федерации, рассчитанный до 2035 года. В документе сказано, — поддержка будет оказываться тем территория, тем объектам, которые не требуют значительных вложений, и тем, где решены проблемы и задачи экологического плана. У чебаркульских здравниц, и в частности, таких, как Еловое, Кисегач, есть все шансы войти в проекты развития этой федеральной Стратегии, — поясняет Андрей Самокатов.

Намерения на бумаге

— Действительно, грех не воспользоваться такой возможностью и зайти в федеральные программы развития курортов, — поддерживает Андрея Михаил Махов. — Правда, вероятнее всего, из-за частной смены руководства в чебаркульских ветвях власти, до решения этих вопросов руки элементарно не доходят. Да, была принята программа развития туристической базы Чебаркульского района. Но все благие намерения остались фактически на бумаге. Еще один камень преткновения — часть земель курортной зоны Чебаркульского района принадлежит структурам Министерства обороны. Силовики, как показывает практика, вытесняют здравницы с их территории. Указывают на то, что те или иные объекты нужно просто снести и освободить территорию…

Участники нашего эфира, подводя итоги, подчеркнули, что один из главных методов, способов решения экологических вопросов чебаркульских здравниц — найти хорошего хозяина, хозяйственника, который бы комплексно смог решить накопившиеся проблемы. Нужно, чтобы глава региона, правительство области обратили большее внимание на эту территорию. Нужно понять и осознать, что город Чебаркуль, расположенный под боком у областного центра — это не чаша, из которой можно только вычерпывать ресурсы, и зачастую бездумно. Эту территорию нужно полюбить, оставить ее нашим детям внукам, нашим потомкам, не как экологическую «больную», проблемную точку, а как действительно, красивейшую, чистую здравницу.

ДЛЯ СПРАВКИ

Свои жалобы и обращение на нарушение природоохранного законодательства можно направлять в Челябинскую региональную общественную организацию по контролю за чистотой воздуха «АнтиСМОГ».

Телефон горячей линии: 8 (351) 777-08-08

Viber/WhatsApp: 8-951-777-08-08, а также в группы «АнтиСМОГ» в социальных сетях: ВК

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